В Бразилии состоялись концерты, посвященные городу Шуша и 100-летию Фикрета Амирова

В Рио-де-Жанейро состоялись концерты Бразильского национального симфонического оркестра, посвященные городу Шуша и 100-летнему юбилею выдающегося композитора Фикрета Амирова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии торжественного вечера посол Азербайджана в Бразилии Эльхан Полухов отметил, что в рамках "Года города Шуша" и 100-летия выдающегося деятеля музыкальной культуры Фикрета Амирова в Азербайджане и за рубежом проводятся юбилейные мероприятия. Было отмечено, что яркий представитель национальной композиторской школы, основоположник жанра симфонического мугама Фикрет Амиров внес неоценимый вклад в сокровищницу мировых культурных ценностей. Посол отметил, что празднование юбилея Фикрета Амирова включено в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2022-2023 годы и проводится в международном масштабе. Подчеркнув важность сотрудничества между Бразилией и Азербайджаном в политической и гуманитарной сферах, посол отметил, что культурные связи развиваются по восходящей линии.

Бразильский национальный симфонический оркестр под управлением народного артиста Азербайджана, маэстро Ялчина Адигезалова представил зрителям обширную программу, в которую вошли произведения Фикрета Амирова - Azərbaycan kapriççiosu, симфонический мугам Kürd ovşarı и Nəsimi Dastanı, а также Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Васифа Адигезалова. Южно- Американскую премьеру произведения представил ярчайший представитель бразильской фортепианной школы, ученик выдающегося Нельсона Фрейре, лауреат множества международных премий Кристиан Буду.

Концерты состоялись в Grande Sala в Cidade Das Artes, крупнейшем концертном зале Рио-де-Жанейро и были встречены с большим интересом со стороны публики и представителей прессы. Примечательно, что 5 апреля зрителями были студенты и учащиеся вузов и школ, а также представители малоимущих слоев населения. Концерт, состоявшийся 6 апреля, был записан Государственным телевизионным каналом Бразилии.

На вечере, организованном по инициативе руководства OSB (Orquestra Sinfonica Brasileira ) и Посольства Азербайджана в Бразилии при содействии Министерства культуры Азербайджана, присутствовали сотрудники мэрии Рио-де-Жанейро, представители дипломатических миссий, преподавательский и студенческий состав Азербайджанской муниципальной школы в Рио-де-Жанейро, творческой интеллигенции и журналисты ведущих масс-медиа. По окончании концерта восторженные зрители стоя приветствовали азербайджанского дирижера и музыкантов оркестра.

Отметим, что концерт под управлением Ялчина Адигезалова стал первым музыкальным мероприятием, посвященным Азербайджану после начала пандемии COVID-19 в Бразилии. За последние 10 лет Ялчин Адигезалов дал в общей сложности 6 концертов в Бразилии и представил вниманию почитателей классики целое созвездие музыкальных жемчужин Азербайджана.