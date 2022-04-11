В Баку пройдет вечер камерной музыки

На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 27 апреля пройдет вечер камерной музыки, передает Day.Az.

Солисты программы: скрипач Анар Юсифов и пианистка Эсмира Манафова.

На концерте прозвучат сочинения Антонио Вивальди, Франческо Джеминиани, Жана-Мари Леклера, Томазо Антонио Витали и Луи Шпора.

Отметим, что Анар Юсифов обладает особенной индивидуальной исполнительской манерой и артистизмом и получил известность благодаря шоу-проекту "Золотая скрипка", где скрипичная музыка, дополненная современными звуковыми эффектами и новейшими технологиями, прозвучала нестандартно и динамично. Кстати, Юсифов является обладателем уникальной скрипки, которую в 1862 году изготовил знаменитый итальянский скрипичный мастер Джованни Гусетто. Скрипка имеет необычную форму маленькой гитары. Мощный звук и красивый тембр отличают ее от других инструментов, а еще она приносит удачу тем, кто хотя бы раз вживую услышал звуки ее души.

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