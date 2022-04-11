https://news.day.az/culture/1452110.html Кинотеатры Баку прошлых лет - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТО
Кинотеатры Баку прошлых лет - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТО
На Instagram-странице @old.new.baku размещена публикация о кинотеатрах в Баку 1950-1990х годов.
Публикация сопровождена следующим текстом: "Мы с подругой сидели на деревянной скамейке в летнем зале кинотеатра. Шел сеанс какого-то индийского фильма. Шел какой-то 1990 год... Повезло тем людям, кто жили рядом с летним залом кинотеатра, где можно спокойно смотреть фильмы с собственного балкона, и при этом пить чай с вареньем".
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