Кинотеатры Баку прошлых лет

На Instagram-странице @old.new.baku размещена публикация о кинотеатрах в Баку 1950-1990х годов.

Публикация сопровождена следующим текстом: "Мы с подругой сидели на деревянной скамейке в летнем зале кинотеатра. Шел сеанс какого-то индийского фильма. Шел какой-то 1990 год... Повезло тем людям, кто жили рядом с летним залом кинотеатра, где можно спокойно смотреть фильмы с собственного балкона, и при этом пить чай с вареньем".