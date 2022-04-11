Бесплатное современное азербайджанское кино - и не только
Блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank, поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" списком бесплатного современного азербайджанского кино.
"Союз кинематографистов проводит показы фильмов современных режиссеров в кинотеатре "Азербайджан".
Предстоящие показы пройдут 12 апреля в 19:00. Вход свободный.
Показывать будут документальные фильмы "Sonuncu" Фариза Ахмедова и "Bir Ata haqqında" Нурлана Гасанли и Тогрула Мусы.
Советую подписаться на них, так как часто проходят бесплатные показы фильмов.
YARAT также проводит кинопоказы:
"Персона" Ингмара Бергмана (16+)
15 апреля 19:00
"Человек, который спит" Бернара Кейзана (16+)
22 апреля 19:00
"Ненависть" Матье Кассовица (18+)
6 мая 19:00
Вход свободный. Нужен ковид-паспорт и предварительная регистрация тут ", - говорится в публикации.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре