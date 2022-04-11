Бесплатное современное азербайджанское кино
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Блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank, поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" списком бесплатного современного азербайджанского кино.

"Союз кинематографистов проводит показы фильмов современных режиссеров в кинотеатре "Азербайджан".  

Предстоящие показы пройдут 12 апреля в 19:00. Вход свободный. 

Показывать будут документальные фильмы "Sonuncu" Фариза Ахмедова и "Bir Ata haqqında" Нурлана Гасанли и Тогрула Мусы.  

Советую подписаться на них, так как часто проходят бесплатные показы фильмов. 

YARAT также проводит кинопоказы:  

"Персона" Ингмара Бергмана (16+) 
15 апреля 19:00 

"Человек, который спит" Бернара Кейзана (16+) 
22 апреля 19:00 

"Ненависть" Матье Кассовица (18+) 
6 мая 19:00 

Вход свободный. Нужен ковид-паспорт и предварительная регистрация тут ", - говорится в публикации. 