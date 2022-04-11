Бесплатное современное азербайджанское кино

- и не только

Блогер, журналист Франгиз Агаларова, известная под псевдонимом Sofiya Frank, поделилась на своем Telegram-канале под названием "Odinokimdoma.art" списком бесплатного современного азербайджанского кино.

"Союз кинематографистов проводит показы фильмов современных режиссеров в кинотеатре "Азербайджан".

Предстоящие показы пройдут 12 апреля в 19:00. Вход свободный.

Показывать будут документальные фильмы "Sonuncu" Фариза Ахмедова и "Bir Ata haqqında" Нурлана Гасанли и Тогрула Мусы.

Советую подписаться на них, так как часто проходят бесплатные показы фильмов.

YARAT также проводит кинопоказы:

"Персона" Ингмара Бергмана (16+)

15 апреля 19:00

"Человек, который спит" Бернара Кейзана (16+)

22 апреля 19:00

"Ненависть" Матье Кассовица (18+)

6 мая 19:00

Вход свободный. Нужен ковид-паспорт и предварительная регистрация тут ", - говорится в публикации.