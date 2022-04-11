В Сумгайыте показали премьеру спектакля "Сокровищница"

В Сумгайытском государственном драматическом театре прошла премьера спектакля Xəzinə ("Сокровищница"), поставленного по заказу министерства культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Спектакль в форме эпической притчи поставлен по мотивам произведений великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви главным режиссером театра, народным артистом Фирудином Магеррамовым.

Автор сценария спектакля - Хафиз Атаханлы.

"В этом спектакле мы постарались отразить основные принципы гуманизма, благородства, просветительства, справедливости, равенства и мира, любви к людям Низами Гянджеви, являющиеся назиданием для подрастающего поколения и молодежи", - отметил Фирудин Магеррамов.

Премьера приурочена к 880-летию со дня рождения Низами Гянджеви.

Заслуженный деятель искусств, профессор Ильхам Рагимли отметил, что сборник эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица") Низами Гянджеви, состоящий из произведений "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искандер-наме" и "Лейли и Меджнун", входит в сокровищницу мировой литературы.

Прошло много лет, но творчество, мысли, философия Низами, назидательные строки из его произведений по-прежнему актуальны, а творения великого поэта переведены на многие языки народов мира.

Зрители встретили премьеру спектакля овациями, что свидетельствует о творческом успехе коллектива.

Художник-постановщик спектакля - Эльшан Сарханоглу, музыкальное оформление - доктор философии по искусствоведению Тельман Ганиев, постановка танцев - Вюсал Мехралиев.

В постановке заняты: заслуженный артист Джалал Мамедов, актеры Огтай Мехтиев, Акиф Мирзоев, Сиявуш Махмудов, Вафа Гурбанова, Илаха Сафарова, Габиль Ханларов, Ялчын Селимов, Айнур Гумбатова, Марьям Гусейнли, Шамистан Сулейманлы, Умуд Аббас, Кямран Мурадлы и Рамазан Ханларов.

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