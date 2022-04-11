В Баку прошел концерт, посвященный 30-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Венгрией

В Международном центре мугама в Баку прошел торжественный вечер, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера посол Венгрии в Баку Виктор Седеркени подчеркнул, что его страна придает особое значение развитию связей с Азербайджаном.

Дипломат также выразил надежду на дальнейшее укрепление этих отношений, находящихся в настоящее время на уровне стратегического сотрудничества.

Кроме того, была отмечена важная роль дальнейшего развития двусторонних связей в сфере культуры, более широкой пропаганды национальных ценностей и традиций народов Азербайджана и Венгрии.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель совместной межправительственной комиссии с Венгрией по экономическому сотрудничеству Сахиль Бабаев отметил положительную динамику экономических связей между двумя странами, особую роль деятельности межправкомиссии в их дальнейшем развитии.

По его словам, подписанные между двумя странами 50 документов, проведение бизнес-форумов, деловых встреч и других мероприятий дают возможность постоянно расширять направления сотрудничества.

Министр сообщил, что отношения Азербайджана и Венгрии также активно развиваются в сфере науки и образования.

Первый заместитель председателя парламента Азербайджана Али Гусейнли отметил, что азербайджано-венгерские межпарламентские связи находятся на высоком уровне, осуществляются взаимные визиты, налажены тесные связи между комитетами парламентов двух стран.

Затем на вечере прозвучали произведения азербайджанских, венгерских и европейских композиторов в исполнении великолепного трио - Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева, директора Международного центра мугама, народного артиста Азербайджана, пианиста Мурада Гусейнова и директора Дворца Гейдара Алиева, заслуженного артиста, вокалиста Рамиля Гасымова. Выступления артистов были встречены овациями зрителей.