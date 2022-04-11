В музее ковра в Баку прошла церемония срезки со станка дастархана

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошла церемония срезки со станка дастархана (ковровой скатерти), сообщает Day.Az.

Церемония проведена в соответствии с древними традициями, на ней присутствовали посетители музея.

Данный дастархан, сотканный в отделе традиционных технологий, является репликой одного из наиболее интересных и ценных экспонатов, хранящихся в коллекции Азербайджанского национального музея ковра.

Отметим, что проводить церемонии срезки со станка ковров и ковровых изделий стало в музее доброй традицией. Ранее были проведены церемонии срезки со станка карабахского ковра "Челеби", ковра "Победа", ковра "Narlı" (Гранатовый), карабахского ковра "Ханлыг", ковра "Тирмесаягы" и т.д.