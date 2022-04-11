В Баку прошел вечер, посвященный сценаристу фильмов "Мимино"

В Творческом пространстве "Kurban Said" прошёл вечер памяти Резо Габриадзе, организованный при поддержке Русского дома в Баку в рамках авторского проекта "В туманном зеркале времён" поэтессы Вяфы Мамедовой, сообщает Day.Az.

"Резо Габриадзе был великим человеком, поскольку он обладал волшебным даром говорить со зрителем так, чтобы было понятно всё и каждому. Он - волшебник. А волшебник и смерть - понятия не совместимые. Такие люди остаются навсегда", - отметила вице-президента Клуба авторской песни Баку, директор Baku Art Group, вице-президент Международного фестиваля искусств "Место встречи - Баку" Вяфа Мамедова.

Реваз (Резо) Габриадзе (29 июня 1936, Кутаиси - 6 июня 2021, Тбилиси) - советский и грузинский сценарист, драматург, режиссёр, художник, скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток, лауреат Государственной премии СССР. Мастер и Гений - так именовали его именно избранные, знающие, о ком говорят. Габриадзе был действительно очень большим художником в каком-то ренессансном смысле слова: рисовал, занимался живописью, создавал театральных кукол и скульптуры, ставил спектакли, писал сценарии, пьесы и прозу. При этом он категорически не любил все большое - его уникальный мир был камерным, решительно негромким, весь состоял из малых вещиц, тончайших нюансов, как бы мимоходом брошенных шуток и тихой грусти. А еще его называли ангелом Тбилиси и национальным достоянием Грузии; его театр с башней, украшенной изразцами, которые сделал сам Резо Леванович, - одно из главных мест паломничества туристов в столице Грузии. Каждый человек, кто сталкивался с творчеством Резо Габриадзе - видел его рисунки, бывал на спектаклях кукольного театра, смотрел мультфильмы и фильмы, снятые по его сценариям, - подпадал под очарование его таланта, света, нежности и удивления перед красотой жизни. Автор сценариев более чем 35 фильмов, среди которых "Не горюй!", "Паспорт", "Мимино" (в соавторстве с Георгием Данелия и Викторией Токаревой) и "Кин-дза-дза" (в главной роли снялся его сын Леван, который сыграл студента-скрипача Гедевана) входят в золотой фонд кинематографа.

В ходе мероприятия зрителям был показан фильм "Знаешь, мама, где я был?", снятый сыном сценариста Леваном Габриадзе.