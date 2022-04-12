Поэтическое свидание в Баку и разговоры о любви

"Про любовь" - под таким названием прошел музыкально-поэтический вечер, организованный в Международном центре мугама в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Художественным руководителем музыкально-поэтического проекта является Ульвия Ахундова - поэт, писатель, переводчик, обладатель степени магистра в области международных отношений парижского университета Пантеон I (Сорбонна), а также выпускница Международной киношколы Рустама Ибрагимбекова по специальности режиссура, основатель компании Colibri Arts.

Мероприятие Ульвия Ахундова открыла со слов благодарности ко всем гостям вечера, она рассказала о том, что подвигло ее и еще нескольких творческих людей реализовать данный проект.

"Причина, почему мы решили провести этот вечер, связана с тем, что в мире, порой тревожном и холодном, всегда необходимо постараться найти время и поговорить о главном - о ЛЮБВИ... И вот этот момент настал. Сегодня мы поговорим о том, что нас объединяет и позволяет сохранить хрупкую гармонию на этой земле..." - сказала она.

В программе мероприятия приняли участие - поэтесса, постоянная участница литературного проекта "Söz" Атика Алиева, лауреат конкурса "Наследники Орфея" (Болгария), обладатель третьего места на международном конкурсе пианистов в Праге (Чехия), участник X Габалинского международного музыкального фестиваля, пианист Альп Алиев и обладательница первой премии международного конкурса Testene Art Baku, второго места на международном конкурсе Future Stars в Грузии, скрипачка Сария Насибова.

В прочтении Ульвии Ахундовой и Атики Алиевой прозвучали стихи Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Валентина Гафта, Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Али Кудряшевой и Веры Полозковой.

Лирическая поэзия прозвучала под музыкальное сопровождение Альпа Алиева и Сарии Насибовой. Произведения Сергея Рахманинова, Астора Пиаццоло, Людовико Эйнауди, Чиприана Порумбеску и других композиторов звучали чувственно и проникновенно.

Вся поэзия, которую представили публике Ульвия Ахундова и Атика Алиева, была объединена любовью, чувством сложным и многогранным. Каждый зритель в зале в поэтических строках находил частичку себя. Ведь на жизненном пути многим приходилось пережить разлуку, "гореть" в томительном ожидании встречи, столкнуться с предательством, либо просто не встретить ту или того единственного...

Слушая стихи, одни в зале испытывали чувство полета в невесомости, ведь именно такие ощущения дарит чувство любви, другие - горечь разочарования от неразделенного чувства, в сердцах третьих негаснущей свечей жила надежда встретить ту самую, вторую половинку...

Ульвия Ахундова и Атика Алиева в этот вечер говорили со зрительным залом про слезы, душевные переживания, боль, горечь, досаду, обиду, радость долгожданной встречи, осознание того, что никогда не стоит терять надежду и ЛЮБОВЬ обязательно придет. И каждая строчка, каждое слово откликались в сердцах публики...

Зрители бурными аплодисментами встречали все поэтические и музыкальные произведения.

В завершение Ульвия Ахундова прочитала стихотворение Вероники Тушновой "Мне говорят, нету такой любви...". Его Ульвия Ахундова посвятила своей маме, которая была в числе гостей мероприятия.