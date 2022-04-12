Азербайджанская анимация будет представлена на Ташкентском международном форуме

Программа "50 лет азербайджанской анимации", куда входят национальные анимационные фильмы, будет представлена на первом Ташкентском международном форуме анимации (Tashkent International Animation Forum) при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщил Trend национальный куратор, директор Международного фестиваля анимации ANIMAFILM Рашид Агамалиев, который был приглашён в качестве члена международного жюри форума, передает Day.Az.

Гостем Ташкентского форума также станет заслуженный деятель искусств Азербайджана, автор многих известных картин Эльчин Хаами Ахундов.

Программа "50 лет азербайджанской анимации" на международных фестивалях в Азербайджане, Польше, Греции и Грузии. В программу вошли фильмы: "Джыртдан" (1969, режиссеры - Аганаги Ахундов, Ялчин Эфендиев), "Тык-Тык ханым" (1979, Масуд Панахи, Аганаги Ахундов), "Про Джыртдана-великана" (1981, Бахман Алиев), "Мама на дереве" (1986, Фирангиз Гурбанова), "Посвящение" (1990, Шамиль Наджафзаде), "Спор плодов" (1994, Эльчин Хаами Ахундов), "Perfect Wound" (2019, Самир Салахов).

Tashkent International Animation Forum состоится с 18 по 22 апреля в столице Узбекистана, и объединит художников-мультипликаторов стран Центральной Азии и ведущих специалистов в сфере анимации из Израиля, Азербайджана, Грузии, Украины и России. По словам организаторов, за 30 лет независимости Узбекистана это первое масштабное мероприятие, посвящённое анимационному кино. Инициатива принадлежит режиссёру, основателю Сообщества независимых режиссёров Узбекистана Dante Rustav Films Денису Семёнову. Форум пройдёт при поддержке Агентства кинематографии Узбекистана, посольства Израиля, Швейцарского бюро по сотрудничеству при посольстве Швейцарии и Гёте-Института.