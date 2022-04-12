Английские премьеры "NIZAMI Cosmology" Франгиз Ализаде

Эпохальным событием в истории Bournemouth Symphony Orchestra назвал премьеру "NIZAMI Cosmology" Франгиз Ализаде директор одного из лучших оркестров Англии Дуглас Скарф. Созданная выдающимся композитором современности, как отмечается в буклете концерта, специально для этого прекрасного коллектива, грандиозная по содержанию и размаху "NIZAMI Cosmology" Ф.Ализаде была воспринята музыкантами оркестра и главным дирижером Кириллом Карабицем с большим энтузиазмом и восхищением. Премьера, состоявшаяся 6 апреля в огромном концертном зале "Pool", имела воистину триумфальный успех, долго не смолкали восторженные аплодисменты и возгласы "браво".

Украинский маэстро К.Карабиц ныне является одним из самых востребованных дирижеров Европы и Америки. В 2013 году со стороны Royal Philharmonie Society он был удостоен звания "Дирижeр года". Под его руководством новое произведение прославленного азербайджанского композитора прозвучало вдохновенным гимном гению Низами.

"Космология Франгиз Ализаде раздвинула рамки привычных представлений о поэзии XII века, здесь были отражены с потрясающей силой и красочностью современные представления о космосе, о взаимосвязи событий земных и небесных, тектонические сдвиги в человеческом сознании", - отметила в комментарии к трансляции в эфире концерта английская журналистка Бронте Ларсен-Дисней.

Кирилл Карабиц построил всю программу концерта под девизом "Голоса с Востока", соединив 3 поколения композиторов, связанных единой линией преемственности. Были представлены балетная сюита Г.Гараева из балета "7 красавиц", 12 симфония Дм.Шостаковича, а также премьера "NIZAMI Cosmology" Франгиз Ализаде, сегодня продолжающей великие традиции своих учителей.

На следующий день концерт был повторен в университетском городке Exeter для молодежной публики. Перед исполнением нового произведения Ф. Ализаде с комментариями выступил дирижер К.Карабиц, тем самым подготовив слушателей к восприятию необычной, новаторской партитуры. И здесь публика восторженно приветствовала автора и исполнителей, еще раз демонстрируя истину о том,что истинное и глубокое искусство обязательно найдет путь к сердцу слушателей.

"Франгиз Ализаде в своем новом произведении, посвященном Низами, как всегда поразила наше воображение, соединив историю и современность, Восток и Запад, мастерство и вдохновение", - этими словами завершила трансляцию концерта на весь мир журналистка Б.Ларсен-Дисней.

Н. Гасымова