Молодой азербайджанский композитор принял участие в постановке в Чехии

В театре Divadlo DISK в Праге показали спектакль "Кошка на рельсах" ("Kočka na kolejích") Йозефа Топола (Josef Topol). В постановке принял участие молодой азербайджанский композитор Рамин Кулиев.

"Это мой первый проект, связанный с театром. В данный момент я учусь на первом курсе магистра JAMU в Брно (Чехия). Я поступил к профессору, который ведет специальность "Музыка к фильмам". Но наравне с проектами я сочиняю для академии Артифициальную музыку. Это было условием, что я буду делать и то и другое при поступлении. Меня профессор связал с исландским режиссером Adolf Smári Unnarsson, который оканчивает магистр DAMU (театральный факультет в Праге). Мы встретились в ноябре на моем концерте в Праге и обсудили проект и его желания.

В январе я приступил к работе над представлением. Для меня открылись новые возможности, я начал читать сценарий, представлять образы, музыку. Сочинил несколько композиций и поехал в Прагу на первую репетицию. Познакомился с актерами, мы все обсуждали музыку, постановку, характеры и действия. Я объяснял свою позицию и видение насчет всего. Конечно же, после обсуждений в конце приходили к иному совсем, но соглашались. В театре работа над сочинением музыки проиходит четь иначе, чем в кино или анимации. Потому что в кино и анимации все кадры, действия, диалоги уже записаны и сняты. Часовой тайминг уже четко прописан и в основном композитор начинает сочинять музыку к кадрам. А в театре нужно следить за диалогами. Иногда актеры тот же диалог заканчивают раньше или позже, из-за этого нужно, следя за этим, настраиваться под актеров. Я в этой пьесе сам сидел за компьютером и регулировал звук, чтобы музыка не была громче и не перебивала актеров. В общем, я сделал звуко-дизайн и сочинил 7 произведений.

Для меня стало большим опытом работать с театром, смотря на репетиции, я вдохновлялся и для себя делал заметки, а затем сочинял", - расскзал Day.Az композитор.

Постановка "Кошка на рельсах" рассказывает о двух влюбленных, которые ночью на заброшенной железнодорожной станции ждут поезд. В этом ожидании они резюмируют свои семилетние отношения и сталкиваются с разными представлениями о будущем.

Отметим, что Рамин Кулиев в данный момент работает над вторым фортепианным альбомом "The Yellow Man", премьера которого состоится в июле этого года.

Н. Гасымова