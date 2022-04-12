Монастырский комплекс Йедди Килься в Азербайджане

С древних времен географическое положение, этнический состав населения создали условия для существования различных религий на территории Азербайджана. В разные времена в стране в той или иной степени распространялись и взаимно влияли друг на друга язычество, зороастризм, иудаизм, христианство, ислам и другие религиозные течения. И сегодня представители разных религий мирно сосуществуют рядом друг с другом. Одной из религий, сыгравших большую роль в нашей истории, было христианство.

Сегодня одним из регионов страны, где сохранилось много раннехристианских памятников, является Гах. Эти территории в разное время входили в состав мощного государства - Кавказкой Албании. Благодаря тому, что территория Кавказской Албании издавна находилась на пересечении важных торговых путей, ведущих с Востока на Запад, на определенных этапах своего развития она становилась центром торговли, развития религии, архитектуры и искусства. Многочисленные руины сооружений, образцы орудий труда, а также предметы быта, обнаруженные во время археологических раскопок, показали, что племена, населявшие территорию Кавказской Албании, умели создавать уникальные сооружения, отличающиеся оригинальностью форм и богатством декора. В этих сооружениях воплотились великолепные пространственно-композиционные идеи и высокое профессиональное мастерство албанских зодчих.

С распространением христианства во всем регионе было построено много храмов. Одним из таких памятников является монастырский комплекс Йедди Килься (Семь церквей) в Гахском районе. Он расположен на самой верхней северной точке села Лякит, в лесу у дороги, ведущей из Лякит в Кётюклю. Этот комплекс отличается от других религиозных архитектурных памятников Азербайджана своей уникальной планировкой. Монастырь был назван Йедди Килься, так как состоит из 7 главных сооружений. Две большие церкви, которые, скорее всего, выполняли роль главных церквей, и пять маленьких часовен. Увы, информации об этом уникальном памятнике сохранилось мало. Расходятся и мнения ученых по дате строительства монастыря. Некоторые ученые считают, что комплекс был построен в IV-V (по другим данным V-VI) веках, в период расцвета христианства в Кавказской Албании. По мнению ученого А.Ахундова, который впервые составил план монастырского комплекса, этот памятник относится к VII веку.

В 1980 году здесь начались археологические раскопки. Большую работу по изучению этого памятника архитектуры, планировочного решения церквей, определению архитектурных особенностей, выявлению различных сооружений и материала строительства комплекса проделала археолог А.Карахмедова. По ее мнению, монастырь был построен в V веке.

Согласно работам А.Карахмедовой, это был "базиликальный комплекс", представленный двумя базиликами и пятью часовнями, вытянутыми по оси с запада на восток. "При планировке комплекса продуманно использован ландшафт. Нижняя ровная площадка полукругом огибается склонами холмов, разбитыми на террасы, имеющими в некоторых случаях подсыпку с целью нивелировки участка. Террасы на протяжении длительного времени сохранили единую планировку и не подверглись коренным изменениям. Все они укреплены подпорными стенами, сложенными из булыжных камней. Основная мысль при постройке монастыря - выделения церквей и часовен. А терраса имела роль фона по отношению к ним. Центральным местом в комплексе является нижняя площадка с церквями и часовнями. Главный вход в монастырь находится в юго-восточной части комплекса", - пишет ученый.

Найденное на территории комплекса множество черепичных обломков и сохранившиеся части кровли церквей дают основание утверждать, что здания были покрыты черепицей. Фасады всех входящих в комплекс зданий облицованы аккуратно нарезанными камнями. На камнях не было найдено никаких резных украшений и узоров. Все здания комплекса, включая здание главной церкви, построены из речного и известнякового камня с использованием смеси раствора, предположительно также известнякового. Церкви освещались с помощью парных узких и продолговатых окон, размещённых на северной и южной сторонах здания. Однако позже по какой-то неизвестной причине, выходящие на север окна во всех церквях были замурованы. По словам местных жителей, в некоторых часовнях Йедди Килься имелся склеп-подземелье.

На основании археологических работ было доказано, что здесь существовал весьма крупный монастырский комплекс, где жили монахи. В случае опасности монахи укрывались на вершине восточного отрога горы, где имеются развалины, известные среди населения под названием "Килься-Галасы" (Крепость-Церковь). В ходе раскопок обнаружены тендиры, чаны для хранения продуктов, подпольные склады. Предполагается, что проживавшие тут когда-то монахи занимались натуральным хозяйством. А неподалеку от монастыря есть просторная равнина, которая носит название Албантала.

Российский и грузинский учёный, филолог, историк, этнограф второй половины XIX века Александр Хаханов в своём отчёте о путешествиях по Кавказу предположил, что, судя по руинам многочисленных архитектурных сооружений, комплекс Йедди Килься мог быть центром епископства албанской церкви. Монастырский комплекс Йедди Килься является одним из самых древних и крупных монастырских комплексов времен Кавказской Албании на территории нашей страны, сохранившихся до наших дней.

Увы, время не пощадило этот величественный памятник. В VIII-XII вв. албанское государственное образование и церковь начали ослабевать. Большая часть памятника разрушилась. Из двух церквей монастырского комплекса лучше всего сохранилась церковь, расположенная на востоке. Полностью разрушена одна из пяти часовен, построенных вокруг основных церквей. Однако даже в таком полуразрушенном виде видна вся мощь и величие этого монументального творения. Этот памятник требует дальнейшего глубокого и детального изучения, которое, безусловно, обогатит нашу историю.

Монастырский комплекс Йедди Килься - это бесценный раннехристианский памятник, представляющий важность и значимость не только для Азербайджана, но и для всего христианского мира. Этот памятник является важным культурно-историческим объектом региона. Наша задача свято хранить это бесценное культурное, материальное наследие и передать его будущим поколениям.

Вахид Шукюров, ведущий специалист по разработке продуктов культурного туризма Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму Азербайджана