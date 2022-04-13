Автор: Санубар Багирова, музыковед, заслуженный деятель искусств Азербайджана

После долгих месяцев пандемии и общественного затворничества музыкальная жизнь в республике начинает оживать. Одним из заметных событий, способствующих этому, стал Фестиваль тара, прошедший в Азербайджанской Национальной Консерватории. Слоган фестиваля (к слову, удачно сформулированный) - "Оху, Шуша, оху, тар!", точно отразил его цели: фестиваль проводился в рамках Года Шуши в Азербайджане и был посвящен тару, одному из главных брэндов национальной культуры.

"Оху, тар!", "Пой, тар!" - вряд ли в Азербайджане найдется кто-то, кто не знает этой строчки из знаменитого одноименного стихотворения Микаила Мушвига (1908-1937), самого любимого лирического поэта Азербайджана. В тридцатых годах прошлого века строки из этого стихотворения стали символом и слоганом сопротивления азербайджанского общества советскому идеологическому прессингу на традиционные культурные ценности азербайджанцев, в том числе на искусство мугама, на тар. За все эти минувшие десятилетия нашей культурной истории, какие бы художественные идеи или явления не пленяли на время умы и сердца азербайджанцев, тар, мугам и, конечно, искусство ашыгов всегда оставались теми ценностями, с которыми, сознательно или нет, мы связывали свою культурную идентичность. Неслучайно, именно эти ценности нашей культуры стали первыми, признанными ЮНЕСКО общечеловеческими. Как известно, в 2003 году мугам, в 2009 году искусство ашыгов и в 2012 году тар вошли в Списки ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества. Автору этих строк выпала честь подготовить необходимые научные и справочные материалы для представления этих кандидатур в соответствующий Межгосударственный Комитет ЮНЕСКО.

2022 год в некотором смысле можно считать юбилейным для тара: 10 лет назад "искусство изготовления и игры на азербайджанском таре" вошло в Репрезентативный Список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию мира. Таким образом, фестиваль тара оказался приуроченным также и к этой круглой дате.

Фестиваль был хорошо организованным и весьма представительным: в нем приняли участие самые лучшие и самые известные на сегодняшний день азербайджанские таристы, за исключением лишь нескольких, кто в этот период были за рубежном на гастролях. Каждый концерт предварялся довольно обстоятельным вступительным словом музыковедов (Лала Гусейнова, Жаля Гуламова), а красочные буклеты содержали в себе всю необходимую информацию об исполнителях и о программе каждого дня фестиваля.

В составе участников фестиваля были представлены все поколения современных музыкантов. Надо было видеть, какими бурными овациями публика принимала искусство таких мастеров старшего поколения, как Агасалим Абдуллаев, Фируз Алиев, Мохлат Муслимов. (Здесь и далее в тексте автор, ради экономии места, опускает звания и регалии всех лиц, упомянутых в статье, за что просит у них прощения и понимания). Среднее поколение музыкантов, те, кто родились в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века, было представлено яркими фигурами Малика Мансурова, Эльчина Гашимова, Эльмана Садыгова, Сабухи Джафарова, Аяза Имранова, Али Аскера Мамедова и Вусала Искендерзаде. Самые молодые участники фестиваля, Шахрияр Иманов, Бехруз Зейналов, Арслан Новрасли, Кямал Нуриев и Ровшан Гурбанов, были поколением музыкантов, родившихся в восьмидесятые и девяностые годы.

Идея организаторов фестиваля, в первую очередь художественного руководителя и председателя оргкомитета, ректора Консерватории Сиявуша Керими, соединить разные поколения музыкантов в рамках каждой из концертных программ фестиваля мне показалась глубоко символичной. Не знаю, имели ли организаторы это в виду или нет, но они этим сумели создать на фестивале атмосферу музыкантского братства, цехового единства, спаянного, независимо от возраста и регалий, общим ремеслом и пониманием ценности творчества и таланта.

Концерты проходили в Большом Зале Национальной Консерватории, битком набитом слушателями всех возрастов и социального положения. Студенты уступали сидячие места старшим и слушали двух-трехчасовые концертные программы стоя или, в лучшем случае, сидя на ступеньках, на подоконниках. Атмосфера слушания музыки в зале была просто удивительной, и не только потому, что мобильные телефоны (этот неизбежный кошмар концертов в Азербайджане!) на сей раз были отключены или поставлены на беззвучный режим. Поразительной была сама публика - понимающая, чутко реагирующая на самые тонкие нюансы исполнения, на авторские новые фразы и приемы (в национальной терминологии это называют "йени халлар"), на выразительную игру, не говоря уже о виртуозной технике, продемонстрированной всеми участниками фестиваля. В каких-то моментах, прямо во время игры исполнителя, публика взрывалась аплодисментами, показывая ему, что поняла и оценила его свежие идеи и мастерство. Это - национальная традиция слушания музыки; она помогает исполнителю, подзадоривает его и, в конечном счете, превращается в одно из слагаемых успеха его выступления перед публикой.

В социологии искусства, и в частности, искусства исполнения музыки, есть понимание взаимозависимости, существующей между исполнителем и публикой. Уровень художественных вкусов публики и ее предпочтения формируют уровень исполнительства и его музыкальный репертуар. Если вкусы публики невзыскательны, то исполнитель часто вынужден подстраиваться под них, хочет он того или нет, поскольку исполнительство музыки является тем ремеслом, которое дает ему средства к существованию. Я это говорю к тому, что на этот раз музыкантам, участникам фестиваля тара необыкновенно повезло с публикой, что случается нечасто: она понимала их творческие идеи и задумки и горячо благодарила за них. Нет ничего труднее для музыканта, чем играть перед такой публикой, но, вместе с тем, именно ее признание и есть самый высший, самый точный показатель качества музыканта.

Фестиваль тара, инициированный Национальной Консерваторией, нужно признать успешным во всех отношениях, в том числе по его творческому масштабу. Достаточно справедливый выбор участников и толерантность, проявленная в составлении концертных программ фестиваля, (которые не были ограничены рамками традиционного мугамного репертуара), позволили увидеть всю панораму современного азербайджанского искусства игры на таре, разнообразие творческих путей и индивидуальностей.

Из главных тенденций, проявившихся в ходе фестиваля, нужно отметить очевидный интерес молодых таристов к музыке вне традиционного национального репертуара и инструментария - к джазу, року, гитарной музыке, современным ритмам и нетрадиционным музыкальным инструментам, как и их композиторские опыты, в которых национальная музыкальная лексика была вплетена в интонации и ритмы такой музыки. И здесь тоже не было одинаковых творческих путей и решений. В композициях всеобщего любимца Шахрияра Иманова ("Йедди мугам", "Безмигях", "Набз" и многих других его композиторских опытах) мугам словно получает новую "оправу" в современном дизайне, и это выглядит совершенно органично и привлекательно. Композиция "Назенде севгилим" Бахруза Зейнала, прозвучавшая в заключительном концерте фестиваля, мне, как музыковеду, представляется интересным опытом синтеза современного музыкального языка и мугамной лексики. Мугам Забул, исполненный Арсланом Новрасли в дуэте с ударником Эльвином Башировым, ошеломил неожиданным и очень талантливым сочетанием классического мугама с современными ритмами. Это была не только премьера произведения, но и, практически, спонтанное творческое решение, пришедшее на ум музыкантам во время саунд-чека (проверки звуковой аппаратуры). Что тут скажешь? Поразительное чувство музыки и ритма должно быть у музыкантов, если они способны просто так, играючи, "на ходу" сочетать вещи, кажущиеся на первый взгляд совершенно несочетаемыми. Конечно, имя Арслана Новрасли всем известно, но имя Эльвина Баширова я для себя впервые открыла.

Отдельно стоит сказать об увлечении джазом наших "традиционных" музыкантов, причем не только таристов. Эта тенденция также нашла отражение в программе фестиваля; здесь прозвучали классические джазовые композиции, исполненные на таре (Арслан Новрасли), а также собственные джазовые импровизации таристов на темы произведений других композиторов (Вусал Искендерзаде).

Прошедший фестиваль выявил еще и такое общее качество современного исполнительства на таре, как виртуозное владение инструментом, техническое совершенство игры наших музыкантов, чему не приходится удивляться. Это - знак нашего времени, которым отмечены не только азербайджанские традиционные музыканты. Можно заметить, как на европейских музыкальных фестивалях первые места обычно отдаются именно виртуозам - пианистам, скрипачам, виолончелистам. Я не вижу ничего плохого в виртуозной игре на таре, если речь идет о современных композициях. Так, например, композиции Эльчина Гашимова, Шахрияра Иманова, Бахруза Зейнала, Арслана Новрасли, Вусала Искендерзаде, Сабухи Джафарова производят сильное впечатление своей невероятной технической сложностью. Но для классического мугама, для музыки медитативной, созерцательной по своей художественной природе, избыточная виртуозность разрушительна, так как она начинает довлеть над художественностью исполнения.

Мугам исторически возник как вокальный жанр. Инструментальный мугам "отпочковался" от него только в начале ХХ века. Как музыка изначально вокального происхождения, рождающаяся из распева поэтического текста, классическая мугамная мелодия, даже если ее исполнять на балалайке, должна сохранять "грамматику" вокального музыкального текста с его "точками", "запятыми", осмысленными паузами и темпами "произнесения" музыкальных фраз; иначе она будет звучать как технический экзерсис, как упражнение на техническое мастерство. Как это ни парадоксально, но технический экзерсис даже самой высокой сложности легче исполнять, нежели классический мугам, потому что для мугама беглость пальцев составляет только самую начальную, нижнюю ступень восхождения к исполнительскому мастерству.

Лишь немногие музыканты молодого и даже среднего поколения могут играть мугамную классику так, чтобы ее было интересно слушать. Классический мугам "проходят" в начальной, средней специальной и в высшей музыкальной школе, и для молодых музыкантов, только что окончивших полный курс обучения, он остается чем-то вроде школьного предмета, к которому у них еще не сформировалось собственного отношения. Возвращаться к школьной программе им неинтересно, но добавить свое слово к такому уникальному художественному явлению, как классический азербайджанский мугам, они пока эмоционально не готовы.

Классическая музыка, будь то азербайджанский мугам, или музыка Моцарта и Гайдна, по-настоящему открывается музыканту по мере его эмоционального развития, когда, а точнее, если он, пройдя некоторый путь познания жизни, время ослепления радостью бытия, время неизбежных утрат или несбывшихся надежд, приходит к эмоциональной зрелости, к осознанности. Это, конечно, не с каждым случается, поэтому так немного музыкантов, способных, играя классику, сказать в ней собственное слово.

Тем более отрадно, что классическая традиция исполнения мугама в программе фестиваля была представлена достаточно широко и разнообразно - само собой разумеется, в искусстве музыкантов старшего поколения, но также в выступлениях таких замечательных музыкантов среднего поколения, как Малик Мансуров, Аяз Имранов, Али Аскер Мамедов и Эльман Садыгов. Мугам в их исполнении сохранял свои классические черты, но эти черты под их пальцами оживали, получали новое выражение и оказывались созвучными современному слуху. К сожалению, ни жанр, ни объем данной статьи не располагают к анализу всех выступлений по отдельности, как они того заслуживают. Но я все же должна сказать, что выступления этих музыкантов, в особенности, Эльмана Садыгова и Аяза Имранова и, конечно, Малика Мансурова, показали реальную жизнеспособность классической традиции исполнения мугама и потенциал ее дальнейшего развития. И в этом, если вдуматься, заключался главный итог фестиваля. Да, на таре можно сыграть любую музыку, но главным назначением этого инструмента является исполнение мугама, старинного, но не стареющего классического азербайджанского мугама.

Еще один итог, подсознательно ощущаемый всеми, озвучил ректор Консерватории, Народный Артист республики Сиявуш Керими в своем заключительном слове на закрытии фестиваля тара. Он сказал: "в мире не так уж много музыкантов, способных превзойти азербайджанских музыкантов". Да, фестиваль, действительно, оставил такое впечатление. Но мне бы хотелось также добавить, что фестиваль стал еще одним свидетельством того, как в историческом споре между пролетарскими советскими идеологами и Мушвигом правда была, все же, на стороне поэта. "Оху, тар!"