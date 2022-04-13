Чудеса Билле из страны Оз

Посольство Латвии в Азербайджане, несмотря на сложности с границами и передвижениями по миру, тем не менее за последние два года проявляет активность на ниве гуманитарных акций. Самое масштабное событие - это концерт Гидона Кремера в Центре Гейдара Алиева, организованный совместно с музыкальным агентством "Premier LTD". В галереях периодически проходят выставки латвийских художников. Бакинский зритель имел возможность ознакомиться с современным кинематографом Латвии. В прошлом году на крыше (ввиду санитарных ограничений) одной из галерей был продемонстрирован документальный фильм Инары Колмане "Противоречивая история". Фильм-интервью о трех участниках-очевидцах Второй мировой войны, граждан Латвии, трактующие события с разных противоположных взглядов на современную историю республики. Подобные месседжи безусловно являются показателем уровня свободы слова в демократическом обществе, передает Day.Az.

На сей раз показ теперь и художественного фильма Инары Колмане "Билле" был презентован самой Инарой на сцене большого зала кинотеатра Низами. По окончанию просмотра зрители под бурные овации буквально не отпускали автора-режиссера, эмоционально поделившись своими яркими впечатлениями от увиденного. Демонстрация фильма "Билле" приурочена к международному проекту современного искусства "О" по гендерному равенству в продолжение проекта "Девичья башня. Быть женщиной" под кураторством Сабины Шихлинской. Партнерами посольства Латвии являются дипмиссия ООН в Азербайджане и посольство Норвегии в Турции и Азербайджане.

Фильм создан в жанре семейной мелодрамы без возрастных ограничений с универсально экранизированной историей на основе автобиографии латышской писательницы Визма Белшевице. Возможно, в этом кассовый успех картины в кинопрокате республик Балтии и Восточной Европы. Главная реальная история заглавной героини Билли (Рута Кронберг) разворачивается в Риге и окрестных предместьях Латвии под музыку Петериса Васкса. Аллегорией то ли метафорой ассоциативно детскими глазами показан быт и становление первой республики (1918-39) выстраивающие гражданское общество на окраине Европы между двумя мировыми войнами. Возможно данная сценарная задумка стала ключевой деталью в подаче заявки на конкурс Киноцентра Латвии, приуроченный к 100-летию Республики. Фильм - о том периоде в жизни ребенка, когда он еще не понимает, кем ему суждено стать в будущем, и может только интуитивно предчувствовать свою судьбу.

"Билле" - это сказ о грёзах маленькой фантазерки, мечтающей сбежать от суровой реальности в свою внутреннюю страну сновидений. Сформулированный мир глазами ребенка со сказочным видением переплетенный с суровой реальностью быта, где дозированно и умело дополняют спецэффекты к изящной работе художника Евы Романовой. Рефрены и флешбеки в волшебных иллюзиях представляют собой умелое доведение незатейливого единого пейзажа Латвии до состояния необычности посредством драматургического построения (авторы сценария - Арвис Колманис, Эвита Сниедзе), монтажной изобретательности и ключевой кинематографической субстанции - света и цвета. Одаренный мечтательный ребенок в окружении грубоватых и непонимающих взрослых, режиссером Инарой Колмане подается в реалистичном ключе с легким налетом фэнтези. Сны и мечты Билле переплетаются с картинами неприглядной действительности, и иногда одно трудно отличить от другого, словно ее герои сошедшей прямо с экрана летнего кинотеатра под звёздным небом. Билли грезит о своей стране чудес Оз с шоколадными домиками в волшебной роще словно из сказочных скандинавских мифов.

Зрители старшего и среднего поколений узнали бабушку (Лилита Озолиня) Билле по знаменитому киносериалу 80 гг. производства Рижской киностудии "Долгая дорога в Дюнах". По словам Инары, ее актерский кастинг является основой режиссерской работы над будущими образами и ни один фотопортрет не прошел мимо её ока. Важный фактор состоятельности актёрских работ доведённый до идеального, учитывая, что Инара, прежде всего, - режиссер документального кино. Материнская роль Элине Ване взвешена и порой по образу хладнокровно воплощает поставленные задачи и вырисовывает чёткий характер персонажа. Суровый и взъерошенный Папа (Артурс Скрастиньш) своей потрясающей убедительностью придаёт дополнительный объём непростым взаимоотношениям Билле с внешним миром, который юной сказочнице только лишь предстоит освоить, преодолев трудности взросления.

P.S. Посольство Латвии так же участвовало в символическом образовательном процессе для студентов творческих вузов и медийных деятелей, организовав мастер-класс Инары Колмане. По гендерной тематике был разбор полётов ее документального кино. Автор-режиссер, а также со-продюсер поделилась фрагментами нового художественного фильма и в недалеком будущем возможного участника конкурсной программы одного из кинофестивалей класса "А".