В Турции издана книга, посвященная юбилею Рафига Новрузова
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Международная академия наук исследований тюркского мира издала книгу, посвященную проректору по научной части Бакинского Славянского университета, профессору Рафигу Новрузову,  передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Издание приурочено к 70-летию доктора филологических наук.

Рафиг Новрузов родился 1 марта 1952 года в Баку. С отличием окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне - Бакинский государственный университет). Трудовую деятельность начал в 1976 году в Азербайджанском педагогическом институте русского языка и литературы (ныне - Бакинский славянский университет).

За период своей деятельности в этом университете прошел путь от лаборанта до проректора. В 2010-2012 годах руководил Центром азербайджанского языка и культуры в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка, преподавал в нем, вёл специальные курсы на педагогическом факультете Минского государственного лингвистического университета. В 2012-2014 годах руководил Центром азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева в Киевском национальном лингвистическом университете. Был профессором кафедры восточных языков Ближнего и Среднего Востока.

С 1993 года является действительным членом Академии педагогических и социальных наук. В 2018 году решением Ученого совета Черниговского национального технологического университета стал почетным профессором этого университета. В 2020 году получил звание академика Международной академии наук исследований тюркского мира и Европейской академии естественных наук. Представлял азербайджанскую науку на многих международных конференциях, конгрессах, семинарах. Является автором 35 книг и более 100 научных статей. Среди них монографии, учебные пособия, словари, двуязычные разговорники.

Совет по общественным наградам ООН (UNCOPA, Женева, Швейцария) удостоил его титула "Посол науки и мира" и европейского ордена "Честь" (2020), ордена "Сенатор" (2022). Награжден медалями А.С.Пушкина (Россия), "Терегги" (Азербайджан), "Золотая звезда" Международной академии наук исследований тюркского мира, а также имени Г.В.Лейбница Европейской академии естественных наук, Европейского университета и Европейского научного общества.