В Турции издана книга, посвященная юбилею Рафига Новрузова

Международная академия наук исследований тюркского мира издала книгу, посвященную проректору по научной части Бакинского Славянского университета, профессору Рафигу Новрузову, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Издание приурочено к 70-летию доктора филологических наук.

Рафиг Новрузов родился 1 марта 1952 года в Баку. С отличием окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне - Бакинский государственный университет). Трудовую деятельность начал в 1976 году в Азербайджанском педагогическом институте русского языка и литературы (ныне - Бакинский славянский университет).

За период своей деятельности в этом университете прошел путь от лаборанта до проректора. В 2010-2012 годах руководил Центром азербайджанского языка и культуры в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка, преподавал в нем, вёл специальные курсы на педагогическом факультете Минского государственного лингвистического университета. В 2012-2014 годах руководил Центром азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева в Киевском национальном лингвистическом университете. Был профессором кафедры восточных языков Ближнего и Среднего Востока.

С 1993 года является действительным членом Академии педагогических и социальных наук. В 2018 году решением Ученого совета Черниговского национального технологического университета стал почетным профессором этого университета. В 2020 году получил звание академика Международной академии наук исследований тюркского мира и Европейской академии естественных наук. Представлял азербайджанскую науку на многих международных конференциях, конгрессах, семинарах. Является автором 35 книг и более 100 научных статей. Среди них монографии, учебные пособия, словари, двуязычные разговорники.

Совет по общественным наградам ООН (UNCOPA, Женева, Швейцария) удостоил его титула "Посол науки и мира" и европейского ордена "Честь" (2020), ордена "Сенатор" (2022). Награжден медалями А.С.Пушкина (Россия), "Терегги" (Азербайджан), "Золотая звезда" Международной академии наук исследований тюркского мира, а также имени Г.В.Лейбница Европейской академии естественных наук, Европейского университета и Европейского научного общества.