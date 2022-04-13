В YARAT пройдут мастер-классы проекта «Культурное обновление»

В Пространстве современного искусства YARAT продолжается цикл творческих вечеров известных актеров, моноспектакли, презентации книг, мини-концерты, мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре.

Как сообщает Day.Az, очередным гостем проекта "Культурное обновление", реализованного Пространством современного искусства YARAT совместно с Министерством культуры Азербайджана, станет вице-президент Гильдии художников кино и телевидения России, куратор программы "Художественная постановка" Московской школы кино Аддис Гаджиев. Состоится показ короткометражного фильма "Идрак" Аддиса Гаджиева. В 2021 году фильм был удостоен награды проходящего в турецком городе Айдын фестиваля.

После показа пройдут обсуждения об особенностях кинопроизводства в Европе, России и Азербайджане.

Кроме того, в рамках проекта также состоится панельная дискуссия с экспертом в области образования Екатериной Черкез-заде о развитии креативных индустрий. Е.Черкез-заде является директором Universal University, который объединяет ведущие образовательные учреждения в области творческих отраслей.

Отметим, что основная цель проекта "Культурное обновление" - ознакомить азербайджанскую публику с деятельностью талантливых соотечественников, проживающих за рубежом, которые добились профессиональных успехов в музыке, театре, кино, литературе и науке.