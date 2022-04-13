https://news.day.az/culture/1452941.html В Госфильмофонде почтят память народного артиста Эльдара Кулиева
В Госфильмофонде почтят память народного артиста Эльдара Кулиева
15 апреля В Азербайджанском государственном фильмофонде по случаю годовщины смерти состоится церемония почтения памяти народного артиста Эльдара Кулиева.
Как сообщает Day.Az, на мероприятии будут представлены два короткометражных художественных фильма, снятых Эльдаром Кулиевым в Москве, будучи студентом Всесоюзного государственного института кинематографии, - "Час ожидания", вошедший в коллекцию фонда из личного архива кинорежиссера, и "Жили-были...", восстановленный Государственным фильмофондом.
Церемония почтения памяти пройдет в Азербайджанском государственном фильмофонде 15 апреля в 12:00.
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