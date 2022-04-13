Кто он - новый начальник Главного управления культуры города Баку?

В соответствии с приказом министра культуры Анара Керимова Ибрагим Алиев назначен начальником Главного управления культуры города Баку.

Как сообщает Day.Az, Ибрагим Мусейиб оглу Алиев родился 12 апреля 1976 года в селе Шидли Араратского (Вединского) района Армянской ССР. В 1995 году окончил Бакинский компьютерный профессиональный лицей по специальности младший инженер-программист.

В 1998 году окончил Азербайджанскую государственную нефтяную академию по специальности "Автоматика и управление в технических системах", в 2000 году - магистратуру по специальности "Управление в технических системах и информатика".

В 2008 году окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит", в 2019 году - Азербайджанский технический университет по специальности "Организация перевозок и управление на транспорте".

С 16 октября 1992 года по 30 декабря 1992 года работал оператором ЭВМ в Республиканском вычислительном центре Минсельхоза АР, с 1 октября 1993 года по 10 ноября 1995 года - оператором ЭВМ, инженером-педагогом в Бакинском компьютерном профессиональном лицее, с 30 ноября 1995 года по 1 мая 1997 года - инженером-электронщиком, инженером-программистом Бакинской транспортной авиакомпании Azalavia ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", со 2 мая 1997 года по 28 июня 2001 года - инженером-программистом, начальником отдела в аэропорту "Баку" ЗАО "Азербайджанские авиалинии", с 28 июня 2001 года по 9 апреля 2007 года - ведущим специалистом, старшим специалистом, старшим консультантом в Министерстве экономического развития, с 9 апреля 2007 года по 15 декабря 2008 года - завотделом в Национальном фонде поддержки предпринимательства при Министерстве экономического развития, с 5 января 2009 года по 31 марта 2011 года - заместителем председателя правления ОАО BakıEnerjiQuraşdırma, c 4 мая 2011 года по 5 июля 2011 года - старшим советником в Министерстве транспорта.

С 24 ноября 2011 года по 21 августа 2015 года работал директором по технической эксплуатации, заместителем генерального директора - исполнительным директором, заместителем генерального директора - техническим директором ООО "Центр интеллектуального управления транспортом" Министерства транспорта.

С 21 августа 2015 года по 24 января 2018 года занимал должность заместителя начальника Государственной службы автомобильного транспорта Министерства транспорта.

С 25 января 2018 года по 8 февраля 2021 года работал заместителем начальника Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, с 8 февраля 2021 года по 19 октября 2021 года - заместителем начальника отдела транспортной политики Министерства транспорта, связи и высоких технологий, а с 19 октября 2021 года - заместителем начальника отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта.

В 2004-2006 годах на общественных началах работал в Фонде Гейдара Алиева.

Женат, имеет двоих детей.