Народный артист Азербайджана проведет мастер-класс

В рамках проекта министерства культуры Азербайджана Öyrədərək öyrənirəm ("Обучая - учусь") актер Государственного академического музыкального театра, народный артист Пярвиз Мамедрзаев проведет мастер-классы, сообщили Day.Az в пресс-службе ведомства.

Мастер-классы пройдут в Физулинском государственном драматическом театре и продлятся пять дней.

В рамках занятий будут организованы встречи с профессиональными и молодыми актерами государственных театров, любительскими трупами народных театров, для которых будет представлена специальная программа.

В первый день занятий Пярвиз Мамедрзаев проведет репетиции на внимание, память и ощущения.

В последующие дни занятия пройдут по следующим темам: "Характер движения и смысла в аспекте времени и пространства", "Способность актера адаптироваться к партнеру и работать с ним вживую на сцене", "Развитие средств выражения тела", "Работа над пластикой, этюды", "Импровизация движения и слова", "Формулы работы над текстом", "М.Чехов "Центр тяжести"" и "Психологические жесты".

Напомним, что первые мастер-классы в рамках проекта Öyrədərək öyrənirəm провел в январе нынешнего года народный артист, главный режиссер Азербайджанского государственного театра пантомимы Бахтияр Ханызаде.