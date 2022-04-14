В Баку состоялось открытие выставки "Древняя Шуша"

В Бакинском книжном центре состоялось открытие художественной выставки под названием "Древняя Шуша", сообщили Trend в центре, передает Day.Az.

Экспозиция организована Центром развития детей и молодежи №2 министерства образования и Центром творческого развития детей My Way (Нью-Йорк, США).

На выставке представлены 14 художественных работ, в которых отражены уникальная, завораживающая своей красотой природа и исторические памятники города Шуша, совокупность его историко-культурных традиций.

В своих выступлениях на открытии мероприятия председатель Хатаинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Вугар Рагимзаде, народный художник Агаали Ибрагимов, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, руководитель Центра развития детей и молодежи №2 Амина Мусаева, глава Центра творческого развития детей My Way Алена Бадалова, президент Ассоциации городов-побратимов "Хьюстон-Баку" Ирада Ахундова поделились своими впечатлениями о выставке, отметив, что несмотря на то, что авторы работ никогда не бывали в городе Шуша, им удалось передать в своих картинах неповторимую ауру древнего азербайджанского города.

В заключение мероприятия участникам выставки были вручены дипломы.