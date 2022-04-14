В Кремле состоится гала-концерт к 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева

В Государственном Кремлевском дворце в Москве, 23 апреля в 19.00, состоится грандиозный гала-концерт "Нет песни без тебя" к 80-летию со дня рождения легендарного азербайджанского певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева (1942-2008), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" в концерте выступят солисты арт-проекта "ТенорА XXI века" и бас-баритон Николай Рябуха. В составе "ТенорА XXI века" солисты престижных московских и европейских оперных театров - Государственного Академического Большого театра России, Московского Академического Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, Московского театра Новая опера им. Е.Колобова, LEIPZIG OPER (Германия). За дирижерский пульт встанет Сергей Тарарин.

Публика услышит песни "Королева красоты", "Лучший город земли", "Свадьба", "Чертово колесо", "Верни мне музыку", "Скажите, девушки", "Мелодия", "Благодарю тебя", "Синяя вечность" и другие самые известные композиции, которые исполнял Муслим Магомаев.