В Баку показали инклюзивный спектакль "Biz varıq"

В Бакинском театре марионеток прошел показ инклюзивного творческого проекта - спектакля "Biz varıq" (Мы есть), организованного Be Kind при поддержке Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В различных театрализованных и музыкальных композициях "Biz varıq", представленных командой Dance Ability, вместе выступили дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и без ОВЗ. Проект посвящен реабилитации детей с ОВЗ средствами культуры и искусства в условиях инклюзии.

Выступившие художественный руководитель Театра марионеток Тарлан Горчу, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шаин Сеидзаде, учредитель Be Kind Ширин Рзаева, специалист по инклюзии Зарина Мамедова рассказали о важности реализации проектов по интеграции в общество посредством инклюзивной творческой деятельности.

Инклюзивное искусство - новый, независимый вид искусства, дающий особый статус произведениям искусства, создаваемым творческими людьми с различными особенностями развития или имеющими инвалидность. Одним из важных направлений является обеспечение общего творческого пространства для инклюзивного взаимодействия детей с особенностями здоровья и без особенностей. Обеспечение общего творческого пространства позволит детям с ОВЗ не только раскрыть свой творческий потенциал, но и социализироваться. При этом общее творческое пространство позволит получить положительный опыт взаимодействия с особенными сверстниками.