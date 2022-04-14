В галерее NUR Art House откроется выставка «Севиль»
17-20 апреля в галерее NUR Art House для любителей искусства будет организована новая выставка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, при организации выпускницы Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, члена общественного объединения содействия изучению культурного наследия "МИРАС", сотрудника Государственного историко-культурного заповедника "Средневековый город Агсу", искусствоведа Сямы Алмамедовой зрителям будет представлена выставка "Севиль", посвященная любви и состраданию.
На выставке будут продемонстрированы произведения живописи, графики и скульптуры. С этой целью организатор обращается к художникам, желающим принять участие в выставке, и просит отправить фотографии работ по этому адресу: almemmedlisema24@gmail.com
Произведения должны быть оригинальными. На выставку приглашены все любители искусства.
Выставка пройдет по адресу: город Баку, Ичеришехер, улица Гяср, 27
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