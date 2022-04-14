Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига объявил о проведении конкурса одноактных пьес, посвященных теме патриотизма, освобождения оккупированных земель, славной Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Задачи конкурса - патриотическое воспитание детей и подростков, представление на театральной сцене постановок на патриотическую тему.

Организаторы не ставят перед авторами каких-либо ограничений. Для победителя конкурса предусмотрено денежное вознаграждение, сумма которого будет сообщена позже.

Наряду с этим, по произведению, победившему в конкурсе, будет поставлен спектакль, который включат в текущий репертуар. Также постановка будет демонстрироваться на гастролях театра по стране.

Прием работ на конкурс проводится до конца театрального сезона (15 июля текущего года). Авторы могут отправлять свои работы на адрес электронной почты Hamida.rustamova@mail.ru, а также представлять в сам театр, указав свое имя и фамилию.