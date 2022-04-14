Карабахские лошади на картинах и рисунках известных художников

Порода лошадей из Карабаха является национальным символом, достоянием Азербайджана, неотъемлемой частью его истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, благодаря своей необычайной красоте, эта порода всегда привлекала внимание различных живописцев.

В этой подборке живопись и графика азербайджанских художников, посвященная карабахской породе лошадей.