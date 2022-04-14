https://news.day.az/culture/1453349.html Карабахские лошади на картинах и рисунках известных художников - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТОАбдул-Халык Абдул Алиевич. Обучение езде. 1940-е годы Карабахский жеребец с картины Николая Сверчкова. Иллюстрация из книги по коневодству 1950-х годов Жеребец Маймун (Меймун). Иллюстрация из книги по коневодству 1950-х годов Карабахская кобыла Шакиль. Иллюстрация из книги по коневодству 1950-х годов Карабахский жеребец Султан. Иллюстрация из книги по коневодству 1950-х годов Карабахский жеребец Хан. Иллюстрация из книги по коневодству 1950-х годов Эталон экстерьера карабахской лошади, намеченный для селекции. Работа художника А.Алиева Иллюстрация с обложки книги "Карабахская лошадь", 1960-е годы Мозаичное панно "Кони" перед входом в Бакинский цирк. Автор - Н.Седов, 1968 год Надир Абдуррахманов. "Пастух", 1970 год Б.А.Мирзазаде "Выезд", 1970-е годы Надир Абдурахманов, "Люди наших гор", 1971 год Б.А.Мирзазаде "Выезд", 1970-е годы Б.А.Мирзазаде "Выезд", 1970-е годы Сабир Чопуроглу. Живопись нефтью, 1990-2000-годы Сабир Чопуроглу. Живопись нефтью, 1990-2000-годы Сабир Чопуроглу. Живопись нефтью, 1990-2000-годы Сабир Чопуроглу. Живопись нефтью, 1990-2000-годы Асиф Азерелли, начало 2000-х годов Асиф Азерелли, начало 2000-х годов Асиф Азерелли, начало 2000-х годов Эмиль Азиз, 2000-е годы
Карабахские лошади на картинах и рисунках известных художников - ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТО
Порода лошадей из Карабаха является национальным символом, достоянием Азербайджана, неотъемлемой частью его истории.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, благодаря своей необычайной красоте, эта порода всегда привлекала внимание различных живописцев.
В этой подборке живопись и графика азербайджанских художников, посвященная карабахской породе лошадей.
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