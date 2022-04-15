Известная грузинская певица записывает альбом с азербайджанскими песнями

Известная грузинская певица Верико Турашвили записывает музыкальный альбом, в который войдут азербайджанские песни.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказала Trend Верико Турашвили, находящаяся с визитом в Азербайджане.

"Я большая поклонница азербайджанской национальной музыки, давно планировала реализовать этот проект. Два года назад, в период пандемии, когда не было активной концертной деятельности, я начала работу над диском с азербайджанскими песнями. Считаю, что азербайджанский язык очень красивый, петь на нем совсем не сложно, я даже не прибегала к помощи педагога. Кстати, многие мне говорят, что я пою как азербайджанка", - отметила Турашвили.

Грузинская певица подчеркнула, что в работе над альбомом она сотрудничает с известными азербайджанскими музыкантами.

"Композиции, вошедшие в альбом, я исполняю на азербайджанском и грузинском языках. Уже записаны песни "Сары гялин", "Лачин", "Арзу" и другие. Планируем, что альбом выйдет в свет через два-три месяца, также собираемся снять два видеоклипа в Азербайджане. Очень надеюсь, что композиции в моем исполнении станут популярными и любимыми у азербайджанских слушателей", - сказала Турашвили.

По словам продюсера Верико Турашвили - Нино Лорткипанидзе, запись альбома ведется при поддержке посольства Азербайджана в Грузии.

"Азербайджанская музыка очень красивая, мы любим творчество Муслима Магомаева, Рашида Бейбутова, Полада Бюльбюльоглу, Зейнаб Ханларовой и многих других прекрасных азербайджанских исполнителей. Кстати, мои дедушка и бабушка родились в Баку. Я и сама жила здесь с 1993 по 1998 годы. Хорошо знаю Азербайджан, Баку, здесь у меня много друзей. Последний раз посещала город в 2018-м. Каждый раз приезжаю сюда с огромным удовольствием, чувством счастья, приятного волнения", - добавила Нино Лорткипанидзе.