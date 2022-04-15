Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену

Cтолкнувшаяся с чередой культурных отмен и взявшая временную паузу в творчестве оперная дива, народная артистка РФ Анна Нетребко возвращается на большую сцену в Европе, передает Day.Az.

Напомним, что сначала с певицей расторгла договор Баварская опера, театр La Scala отстранил от участия в спектаклях, заявив, что певица больна, затем ее заменили в постановке в "Метрополитен-опера" и ряде других гастрольных постановок, затем с исполнительницей прекратили сотрудничество немецкий лейбл и менеджмент из-за того, что она отказалась высказывать свою позицию относительно происходящего в Украине. А после того как А.Нетребко высказалась, осудив военные действия в Украине, ситуация с культурной отменой не изменилась.

14 апреля стало известно, когда Анна Нетребко вновь выйдет на сцену - участие певицы вместе с супругом, народным артистом Азербайджана Юсифом Эйвазовым было анонсировано и подтверждено в Universal Music Festival, который состоится в Мадриде в июле.

Вслед за новостью о выступлении на сцене Королевского театра в Мадриде, Анна Нетребко анонсировала свой дебют на сцене оперы Монте-Карло в конце апреля, где в опере Пуччини "Манон Леско" заменит заболевшую сопрано Марию Агресту - вместе с А.Нетребко в спектакле примет участие ее супруг; напомним, что именно во время репетиций этой оперы в 2014 в году знаменитая пара познакомилась, а затем создала семью.

А в мае А.Нетребко вновь появится на сцене La Scala в Милане, о чем сообщается на странице оперного театра в социальной сети Facebook - выступление состоится 27 мая, на сцене певица появится в сопровождении скрипача Джованни Андреа Занона и пианиста Малкольма Мартино.