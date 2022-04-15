В Баку отметили Всемирный день искусства

В Баку прошло мероприятие, приуроченное к Всемирному дню искусства и 95-летию со дня рождения великого музыканта Мстислава Ростроповича, сообщает Day.Az. Вечер был организован Центром организации культурных мероприятий и по работе с творческой молодежью Главного управления культуры города Баку совместно с Домом-музеем Леопольда и Мстислава Ростроповичей.

В мероприятии приняли участие начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, руководители культурных учреждений и представители общественности.

С концертной программой выступили ученики музыкальной школы №21 имени Л.и М.Ростроповичей Главного управления культуры города Баку, лауреаты республиканских и международных конкурсов.