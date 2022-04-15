Аристократ духа – год без Эльдара Гулиева

16 апреля 2022 года исполняется год с кончины видного кинорежиссера и сценариста, лауреата Государственной премии, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", народного артиста Эльдара Гулиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Мероприятие, приуроченное к годовщине со дня кончины Эльдара Гулиева, прошло в Госфильмофонде Азербайджана. В нем приняли участие видные кинематографисты, коллеги Эльдара Гулиева, те, кто бок о бок работал с ним на съемочной площадке, создавал киноленты, впоследствии полюбившиеся миллионам зрителей, а также его студенты, ведь будучи руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", народный артист передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам.

До начала мероприятия его участники ознакомились с фотовыставкой, развернутой в фойе Госфильмофонда. На большинстве фотографий Эльдар Гулиев запечатлен в процессе работы, портретные снимки же поражают своей проникновенностью и глубиной - светлый, чистый взгляд мастера, устремлённый вдаль... Эти фотографии раскрывают характер и личность Эльдара Гулиева.

Выступая на мероприятии, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев рассказал о творчестве Эльдара Гулиева, имя которого вписано в историю азербайджанского кинематографа.

"Год как с нами нет большого мастера Эльдара Гулиева, мы посчитали своим долгом организовать данное мероприятие в память о замечательном режиссере и человеке. В прошлом году в Госфильмофонде был создан личный архивный фонд народного артиста Азербайджана Эльдара Гулиева, в который вошли редкие фотографии кинорежиссера, рукописи, сценарии и другие материалы. Материалы в фонд передали известные операторы и фотографы Пярвиз Гулиев, Юрий Варновский, Рафиг Гамбаров, киновед Айдын Кязымзаде. Сегодня на выставке мы демонстрируем эти фотографии", - сказал Джамиль Гулиев.

Директор Госфильмофонда отметил, что творчество Эльдара Гулиева многогранно, его фильмы любят и с большим удовольствием смотрят зрители.

"Зрители любят его фильмы, и смотрели их много раз. Сегодня в рамках мероприятия мы решили продемонстрировать курсовую работу режиссера - фильм под названием "Gözləmə vaxtı" (Время ожидания). Лента поступила к нам из частного архива в Москве. Второй кинолентой, которую мы представим, будет фильм "Biri var idi, biri yox", снятый в 1967 году", - добавил Джамиль Гулиев.

Своими воспоминаниями об Эльдаре Гулиеве поделились председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, художественный руководитель и директор Государственного академического национального драматического театра, народный артист Азер Паша Нематов, народный артист, режиссер Огтай Миргасымов, народный артист, режиссер Вагиф Мустафаев, заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев, заслуженный деятель искусств, кинооператор Рафиг Гамбаров, глава отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана Руфат Гасанов и другие.

В своих выступлениях они говорили не только о творчестве режиссера, но и отмечали его высокие человеческие качества. Вспоминая мастера кино, они подчеркнули, что Эльдар Гулиев был аристократом духа, очень эрудированным и интеллектуально развитым человеком с высокой внутренней культурой.

На мероприятии присутствовали дочери режиссера Нармина и Ирада Гулиевы, они выразили глубокую признательность Госфильмофонду за организацию мероприятия и память о творческом наследии Эльдара Гулиева.

"Папа был большой фанат кино, считал, что кино - это искусство, которое необходимо нести в народ, и делал все для этого. Планов, идей у него всегда было много. К сожалению, последние годы он болел, поэтому начать работу над задуманным так и не успел. Его очень радовало, что он мог поделиться своими знаниями, опытом с молодежью, и что молодежь проявляет большой интерес к кино", - сказала Нармина Гулиева.

Она также рассказала, что Эльдар Гулиев брал ее с сестрой на съемки своих фильмов "Низами" и "Легенда Серебряного озера".

Эльдар Гулиев родился 18 января 1941 года в Баку в семье известного композитора Тофига Гулиева. В 1960-1966-х годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии на курсе Сергея Герасимова. После окончания института работал на киностудии "Азербайджанфильм".

Впервые серьёзно заявил о себе в 1969 году выходом фильма "В этом южном городе". В своих фильмах 70-х годов Гулиев в основном исследует тему становления характеров молодого поколения. В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983 году был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". В 1987 году - стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам.

Зрители с особой теплотой относятся к работам мастера, среди которых такие фильмы, как "В этом южном городе", "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Записки дервиша" и многие другие.

Эльдар Гулиев скончался 16 апреля 2021 года после продолжительной болезни.