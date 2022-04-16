В Баку презентован международный проект Dazzling Party

В пространстве UNbar состоялось открытие Международного художественного проекта Dazzling Party, организованного галереей Mincə Sənət и Yanssel Melody Production, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостям была представлена экспозиция работ женщин-художниц под названием Dazzling Touch и презентован удивительный дуэт кубинского певца и композитора Yanssel Castellon и азербайджанского аккордеониста Seymur Hasansoy.

В экспозиции под музыкальный перформанс были представлены работы 35 художниц из 13 стран - Азербайджана, Великобритании, Эстонии, Польши, Турции, Нигерии, Италии, США, Украины, Венесуэлы, Казахстана, Франции и ОАЭ, в которых каждая из авторов Dazzling Touch воспевает Её величество Женщину! Разнообразие сюжетов и палитра, где нет предела полёту мысли и фантазии, подтвердили, что вдохновлённая женщина способна создать отдельный мир. Стоит ей лишь поверить в себя! Разделённые границами и географически, участницы выставочного проекта Dazzling Touch продемонстрировали вновь, что искусство не признаёт ограничений и на пути созидания есть единственное мерило - талант.

Среди гостей были деятели культуры и искусства, одна из них - известный художник-модельер, доцент Государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, которая давно доказала, что благодаря своему таланту и целеустремленности женщина способна достичь в творчестве больших высот.

Основательница галереи Mincə Sənət Фидан Бадалова рассказала о творческой составляющей женщины в обществе. С древних времён важной задачей женщины было созидание в самом широком его понимании. Именно на женщину возложена главная миссия - принести в этот мир новую жизнь и отвечать за продолжение человеческого рода. В руках женщины атмосфера в доме, настроение в семье. Именно от созидательных усилий женщины окружающий нас мир приобретает гармонию, бережётся и сохраняется.

"Художественные работы женщин-художников всегда наполнены богатыми чувствами, которые отражаются в буйстве красок и оттенков. Но в любом проявлении женщина, прежде всего - мать! Она рождена, чтобы давать жизнь! Она живёт для созидания! Её искусство - приоткрытие завесы в извечной попытке понять женский мир, заключённый в её душе и сердце", - отметила Фидан Бадалова.

О важной роли женщины в жизни каждого мужчины рассказал заслуженный артист Азербайджана, издатель, актёр и режиссёр Бахрам Багирзаде. Он с особой теплотой отметил то, какую огромную роль в его становлении как личности сыграла его мама.

"Именно женщина становится главным проводником в этот мир. Через её "трансляцию" мы знакомимся с ним и изучаем его. Потому и благодарить её надо непрестанно. Именно женщина становится опорой в этой жизни. Потому её руки подхватывают нас в моменты, когда мы оказываемся в сложных ситуациях. Искусство, вышедшее из-под рук женщины, наполнено особой духовностью. Сердце женщины-художника в силу своей гендерности способно уловить такие нюансы, которые порой незаметны мужчине, и развить их в сюжетах, отзывающихся на уровне тонкой рефлексии", - отметил Бахрам Багирзаде.