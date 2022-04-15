В Баку отметили 100-летие Фикрета Амирова

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер, посвященный 100-летию со дня рождения видного азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Day.Az.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 100-летнего юбилея Фикрета Амирова.

В своем выступлении заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что данное мероприятие первое из серии вечеров, которые будут организованы в связи со 100-летием со дня рождения Фикрета Амирова.

Замминистра подчеркнула, что композитор внес большой вклад в музыкальную культуру. "Его произведения - симфонические мугамы "Шур", "Кюрд овшары" и "Гюлистан-Баяты-Шираз", симфония "Низами", опера "Севиль", балет "Тысяча и одна ночь", "Азербайджанское каприччио", сюита "Азербайджан" и "Азербайджанские гравюры" для симфонического оркестра являются ценными образцами творческого наследия композитора. Сочинения Фикрета Амирова звучали на престижных концертных площадках, постановки по его произведениям были представлены во многих странах мира", - сказала она.

Было также отмечено, что включение 100-летия композитора в программу юбилеев ЮНЕСКО демонстрирует высокую оценку, придаваемую в мире азербайджанской музыке, азербайджанской композиторской школе и творчеству Фикрета Амирова.

Севда Мамедалиева также добавила, что при организации и поддержке министерства культуры Азербайджана вышел в свет музыкальный альбом фортепианных произведений Фикрета Амирова. Впервые в альбом включены все фортепианные произведения, написанные композитором. В записи альбома приняла участие народная артистка Азербайджана, известная пианистка Егяна Ахундова.

Далее слово было передано музыке, в программе выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста, дирижера Фуада Ибрагимова. Прозвучали сочинения Фикрета Амирова, программу открыли фрагменты из балета "Тысяча и одна ночь".

Оркестр выступил с большим вдохновением, музыканты и дирижер вложили в исполнение не только все свое мастерство, но и безграничную любовь и почтение к творческому наследию прекрасного композитора Фикрета Амирова.

Затем на сцену была приглашена солистка программы - народная артистка Азербайджана, известная пианистка Егяна Ахундова. В ее исполнении прозвучал "Концерт на арабские мотивы для фортепиано с оркестром" (написанный композитором в соавторстве с Эльмирой Назировой). Великолепное выступление народной артистки отличалось проникновенностью, артистичностью и яркой музыкальностью. Прикосновение к клавишам, точность каждого звука рождали гармонию с проникновением в душу мелодии.

Также на вечере были исполнены симфонический мугам "Кюрд овшары" и "Азербайджанское каприччио".

Публика, пришедшая в восторг, наградила музыкантов оркестра, пианистку и дирижера бурными овациями и возгласами "Браво!".

Отметим, что на мероприятии при организации Госфильмофонда Азербайджана была представлена фотовыставка, посвященная жизни и творчеству Фикрета Амирова.

Информационная поддержка концерта - Trend.az, Day.az, Milli.az