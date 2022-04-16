Под управлением азербайджанского дирижера в Сербии состоялся показ оперы "Аида"

Под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева в Национальном оперном театре города Нови-Сад (Сербия) с огромным успехом состоялся показ оперы гениального итальянского композитора Джузеппе Верди "Аида".

Об этом Day.Az сообщил Эйюб Гулиев.

Главную партию исполнила знаменитая турецкая оперная певица, генеральный директор Национального оперного театра Анкары Ферял Туркоглу. Ведущие партии в опере исполнили известные сербские певцы - солистка Метрополитен Опера (США) Милиана Николич (Амнерис), Стефан Каранач (Радамес), Желко Андрич (Амонасро), Небойша Бабич (Фараон), Страхиня Донич (Рамфис), Наташа Кнежеви (Жрица), Игорь Ксьонжик (Глашатай).

Спектакль с участием музыкантов трех стран - Азербайджана, Турции и Сербии с большим интересом был принят зрительской аудиторией.

По завершении показа зрители стоя аплодировали азербайджанскому дирижеру и всем участникам.

Отметим, что все билеты на оперу "Аида" были проданы задолго до спектакля. Перед показом состоялась официальная встреча генерального директора оперного театра Нови-Сад Александра Станкова с дирижером Эйюбом Гулиевым и директором оперного театра Анкары Ферял Туркоглу, где были обсуждены перспективы творческого сотрудничества.