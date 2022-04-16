В Центре мугама состоялся концерт "Музыкальная палитра"

Международный центр мугама в Баку представил концертную программу "Музыкальная палитра" с участием заслуженной артистки Азербайджана, доцента Государственного университета культуры и искусств, лауреата Президентской премии Инары Бабаевой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На концерте Инара Бабаева выступила в сопровождении пианистки Розы Селимовой.

Программа вечера отражала его название - выразительный голос и широкая палитра музыкальной и артистической выразительности вокалистки, яркость музыкальных оттенков композиций открывали для слушателей богатство и красоту музыкального искусства и окружающего мира.

Инара Бабаева исполнила на вечере сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов - Алессандро Страделла, Винченцо Беллини, Антонина Дворжака, Тофига Гулиева и других.

Прекрасно поставленный голос вокалистки, ее внешняя и внутренняя красота покорили всех гостей вечера.

Творческий тандем Инары Бабаевой и Розы Селимовой был совершенен. Благодаря программе талант вокалистки и пианистки открылся для слушателей новыми гранями.

Публика очень тепло встречала каждое музыкальное произведение, даря исполнителям бурные аплодисменты.

Отметим, что Инара Бабаева имеет сильный голос с красивым тембром и умеет передавать зрителям эстетику искусства своим прекрасным сценическим образом. Ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета прекрасно владеет актерским мастерством, искусством перевоплощения и вкладывает в исполняемые ею произведения свою душу. На сцене Театра оперы и балета она мастерски исполняет главные партии в ряде ведущих спектаклей по произведениям выдающихся азербайджанских и зарубежных композиторов.