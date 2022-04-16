https://news.day.az/culture/1453810.html Делегация из Грузии посетила Шушу - ФОТО
Делегация из Грузии посетила Шушу - ФОТО
16 апреля делегация в составе деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров Грузии посетила Шушу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гости, прибывшие в нашу страну при поддержке посольства Азербайджана в Грузии и грузинского представительства SOCAR, понаблюдали за процессом разминирования на территории Джебраильского и Физулинского районов.
Затем они посетили Шушу. Одна из гостей, грузинская оперная певица Жакели Ламзе исполнила перед Шушинской крепостью песню Ey Vətən (слова - Аслан Абдуллаев, музыка - Эльза Ибрагимова).
В состав грузинской делегации вошел 21 человек.
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