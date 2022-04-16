Делегация из Грузии посетила Шушу

16 апреля делегация в составе деятелей культуры, экологов, тюркологов и блогеров Грузии посетила Шушу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гости, прибывшие в нашу страну при поддержке посольства Азербайджана в Грузии и грузинского представительства SOCAR, понаблюдали за процессом разминирования на территории Джебраильского и Физулинского районов.

Затем они посетили Шушу. Одна из гостей, грузинская оперная певица Жакели Ламзе исполнила перед Шушинской крепостью песню Ey Vətən (слова - Аслан Абдуллаев, музыка - Эльза Ибрагимова).

В состав грузинской делегации вошел 21 человек.