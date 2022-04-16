В Баку стартует проект "Чистый памятник"

В связи с Международным днем памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля, в Баку стартует новый проект Təmiz heykəl ("Чистый памятник"), сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Проект будет реализован министерством культуры совместно с ООО Bakı Abadlıq Xidməti ("Бакинская служба благоустройства") и Фондом молодежи Азербайджана при участии специалистов в данной области.

В рамках проекта предусмотрены: регулярный контроль за эстетическим видом памятников, бюстов, барельефов, установленных в столице Азербайджана, их очистка от загрязнения, вызванного природным и человеческим фактором.

Цель проекта Təmiz heykəl - поддержание в хорошем состоянии памятников, бюстов и барельефов гениальных личностей Азербайджана, а также глубокое уважение к национально-культурному наследию и историческому прошлому.

Отметим, что реализация проекта начнется 18 апреля с памятника известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван.