В Центре YARAT покажут спектакль, посвященный Второй Карабахской войне

21 апреля в Центре YARAT состоится показ спектакля "Шарики", основанный на интервью людей, пожелавших остаться анонимными.

Как сообщает Day.Az, "Шарики" создан на основе метода документального театра. Эту технику "вербатим в наушниках" также можно назвать как "непосредственный контакт с задокументированной реальностью".

Автором и исполнителем спектакля является Искра Таррант. Этот спектакль - попытка зафиксировать то, о чем и почему молчали люди в октябре 2020 года. В спектакле они говорят о себе, Карабахской войне 2020 года, о том, что внутри и как они проживают этот момент.

Спектакль будет показан 21 апреля с 19:00 до 20:00 в Пространстве современного искусства YARAT на русском языке с азербайджанскими и английскими субтитрами.