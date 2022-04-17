В Центре мугама прошло мероприятие о первой азербайджанской женщине-ханенде, голос которой был записан на пластинку

Международный центр мугама - пространство, пропагандирующее искусство азербайджанского мугама, жизнь и творчество наших выдающихся ханенде.

В рамках проектов центра "Незабываемые" и "Круглый стол" в последние годы проведена важная работа в этой сфере.

Свидетельством этого являются круглые столы, посвященные корифеям искусства азербайджанского мугама - Абдулбаги Зюлалову - Бюльбюльджану, Сеиду Шушинскому, Джаббару Гаръягдыоглу.

В этих мероприятиях принимают участие видные ученые, деятели науки и искусства, выявляются новые источники, повествующие о жизни и творчестве мастеров мугама.

Как сообщает Day.Az, в Международном центре мугама подготовлено мероприятие о первой азербайджанской женщине-ханенде, голос которой был впервые записан на граммофонную пластинку, забытой долгое время Мирзы Гюлляр. Руководитель проекта - директор Международного центра мугама, народный артист, профессор Мурад Гусейнов, координатор - доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы.

Исследователям и широкой мугамной общественности известно, что на пластинку были записаны "Сегях Мирзы Гусейна" и народная песня "Yeri dam üstə yeri" Мирзы Гюлляр.

Перед проведением круглого стола, посвященного жизни и творчеству Мирзы Гюлляр, координатор проекта - доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы посетил Национальный архив звукозаписи и нашел две записи Мирзы Гюлляр, не известные исследователям до сих пор.

Это исполненные Мирза Гюлляр и записанные в 1914 году на звукозаписывающей студии "Monarx-Rekord" в Киеве мугам "Kürdü-Şahnaz" и народная песня "Gəl görüm, gəl görüm kimin yarısan".

Это очень важные находки для исследования искусства азербайджанского мугама.