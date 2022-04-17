Телеконкурс «Мугам» проводит отборочные туры в регионах Азербайджана

Очередной отборочный тур телеконкурса "Мугам", организованного Азербайджанским телевидением при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, состоялся 16 апреля в Культурном центре Гейдара Алиева Исмаиллинского района.

Как сообщили Day.Az в Исмаилинском региональном управлении культуры, в отборочном туре выступили кандидаты из Шамахинского, Зардабского, Агсуинского, Уджарского, Агдашского, Гейчайского, Кюрдамирского, Гобустанского и Исмаиллинского районов. На следующий этап прошли Саида Гамидова, Сафия Ягублу, Тураб Мамедзаде, Теймур Азизли, Дашгын Кюрчайлы, Исмаил Талыбханзаде, Адам Амралыев.

Отметим, что конкурс, который пройдет в Международном центре мугама, будет транслироваться два раза в неделю - по вторникам и четвергам. Заключительный этап планируется провести в Шуше, культурной столице Азербайджана.