Первым спектаклем в Шуше станет «Аршин мал алан»

Шушинский Государственный музыкально-драматический театр, по праву считающийся одним из старейших очагов искусства в Азербайджане, отмечает в этом году 32-летие своего восстановления. Труппа театра, повидавшего на своем веку много тягот и лихолетий, с нетерпением ожидает возвращения в родные пенаты. К счастью, наша армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего одержала историческую победу. Жемчужина азербайджанской культуры - Шуша ныне свободна. Учитывая особую значимость этого города нынешний год объявлен в Азербайджане Годом города Шуша. АЗЕРТАДЖ побывал в Шушинском Государственном музыкально-драматическом театре, поговорил с его руководителем - Заслуженным артистом Ядигяром Мурадовым. Day.Az представляет читателям это интервью.

- Шушинский Государственный музыкально-драматический театр около 30 лет жил жизнью беженца. Наша историческая победа положила конец этой тоске. Распоряжением Президента Азербайджана этот год объявлен в нашей стране "Годом города Шуша". Как возглавляемый Вами очаг искусства подготовился к этому знаменательному событию?

- Шуша, являющаяся живописным уголком Карабаха, подарила азербайджанской литературе, искусству, театру блистательных мастеров. Богатая памятниками материальной и духовной культуры, Шуша во все времена была центром культуры, манившим европейских и восточных путешественников и купцов.

Утрата Шуши заронила тоску и печаль в сердце каждого азербайджанца, это была невосполнимая утрата. Но к счастью, нашей тоске, длившейся почти 30 лет, положен конец.

8 ноября 2020 года Азербайджанская Армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила город Шуша от оккупации. Эта историческая победа стала первозвестницей капитуляции Армении, олицетворением героического духа нашего народа.

Шуша, путь к свободе которой окроплен праведной кровью наших шехидов, вступила в новый этап развития. В этом году Шуша празднует свое 270-летие. Особой страницей в истории города-крепости, являющегося детищем карабахского хана, является Шушинский Государственный музыкально-драматический театр. Этот очаг культуры прошел уникальный творческий путь. Труппа нашего театра готовится к "Году города Шуша" с большим воодушевлением. Нами подготовлена театрализованная концертная программа, в которой воплощены образы таких исторических личностей, как Панахали хан, Ибрагимхалил хан, Хуршидбану Натаван, Мир Мовсум Навваб, Гёвхар Ага, Агабейим Ага. Подобно незримым духам, они приближаются к нашим солдатам и передают им флаг. В спектакле звучит музыка Узеир бека, песни в исполнении Бюльбюля, романсы. Мы намерены представить этот спектакль нашим солдатам в Шуше и гостям города-крепости.

- Во все времена город Шуша отличался неповторимой литературной средой, взрастившей выдающихся деятелей культуры и искусства. Как известно, с середины XIX века в Шуше регулярно проходили театрализованные представления. Однако официальное разрешение на создание нашего театра было дано в 1990 году.

- В Шуше всегда ценили слово, музыку, ремесла, науку, воздух в этом городе словно напоен искусством. Шушинская молодежь всегда стремилась к образованию и наукам. В стремлении постичь науки, она отправлялись в Россию и Европу. В Шушинской реальной школе преподавали турецкий, немецкий, французский, русский языки.

В целом, с середины XIX века в культурной жизни города Шуша царило оживление. Еще в 1848 году в Шуше были сцены для театрализованных и цирковых представлений. Об этом свидетельствуют и исторические документы. Неоценимы заслуги Абдуррагим бека Хагвердиева в создании театра в Шуше. Под влиянием богатой прогрессивными идеями театральной среды города Шуша во многих регионах Карабаха, в том числе в Агдаме и Физули были созданы театральные труппы, ставились спектакли. Произведения, порожденные театральной средой в Шуше, сыграли неоценимую роль в становлении и развитии азербайджанского театра.

В начале 1943 года в Шуше был создан Государственный музыкально-драматический театр. Это было знаменательное событие в культурной жизни города. Азизага Мамедов был назначен художественным руководителем театра. Невзирая на трудности, труппа театра с самого первого дня взяла курс на современные и классические постановки, одним словом, многоплановый репертуар. В том же году актеры театра- Азизага Мамедов и Джалил Багдадбеков были удостоены почетного звания "Заслуженный артист Республики".

А спустя некоторое время Шушинскому Государственному музыкально-драматическому театру было присвоено имя Узеир бека Гаджибейли. К сожалению, это продолжалось недолго. Спустя год после смерти Узеир бека под предлогом экономического кризиса, сославшись на постановление Совета Министров СССР от 6 февраля 1949 года, театр в Шуше был закрыт. Если действительно имели место финансовые трудности, почему в том же году открылся Степанакертский государственный театр имени Максима Горького?! С тех пор в Шуше не было Государственного театра. Но дух театра и искусства не оскудел в Шуше. Жители города создали драмкружок, в репертуаре которого в 50-е годы прошлого века были спектакли различных жанров.

Открытие в 1982 году в Шуше культурно-просветительного техникума значительно содействовало раскрытию творческого потенциала драмкружка, функционировавшего при городском Доме культуры. С 1987 года драмкружок стал именоваться Шушинским Народным театром. В том, что театр вскоре обретет статус государственного, не сомневался никто. И это произошло 25 мая 1990 года. Спустя 43 года после смерти Узеир бека на основании постановления Совета министров Азербайджана от 11 мая 1990 года приказом Министерства культуры от 25 мая 1990 года был создан Шушинский Государственный музыкально-драматический театр. Полномочия директора театра были доверены мне. За короткое время коллективу театра удалось подготовить музыкальные комедии Узеир бека Гаджибейли "Аршин мал алан", Сулеймана Алескерова и Шихали Гурбанова "Мы сами решим", историческую драму Эльдара Бахыша "Узун Гасан". Но наша радость была, увы, недолгой. После оккупации города Шуша в мае 1992 года, жители были вынуждены покинуть родной город.

- После оккупации города Шуша в 1992 году коллектив театра перебрался в Баку и продолжил свою творческую деятельность в здании Азербайджанского Государственного Театра юного зрителя. А в декабре 2018 года было сдано в эксплуатацию новое здание театра. Каких успехов добился театр за эти годы, какими новшествами порадовал зрителей?

-По инициативе и при содействии многих доброжелательных людей, деятелей культуры и искусства в августе 1992 года Шушинский театр был размещен в здании Театра юного зрителя в Баку. В нашем репертуаре было много произведений различных жанров, среди которых "Тысячи медвежьих происков" С.Ганизаде, "Калиф-аист" В.Гауфа, "Как похищают красавиц" Б.Аппаева и другие оригинальные постановки.

Должен отметить, что наша театральная труппа часто выступает перед солдатами, стоящими на страже Родины, встречается с беженцами и вынужденными переселенцами.

В 2005 году нам выделили здание кинотеатра "Савалан", находившееся в обветшалом состоянии. Но ввиду отсутствия условий мы не могли выступать здесь со спектаклями. Приказом Министерства культуры были созданы условия для наших выступлений на сцене бакинских театров 2 раза в месяц. И хотя за эти годы многие наши талантливые коллеги, не устояв перед материальными и иными трудностями, ушли, были и те, кто остался. Как говорил Узеир бек: "Нам нужны оставшиеся". Благодаря им наш театр выжил. Затем это здание было капитально отремонтировано и передано Шушинскому театру. В настоящее время мы продолжаем здесь свою деятельность.

Как вы знаете, в 2012 году по случаю 200-летнего юбилея выдающегося писателя, мыслителя, просветителя, основоположника национальной драматургии Мирзы Фатали Ахундзаде Министерством культуры был проведен национальный театральный фестиваль. Фестиваль был организован в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики "О проведении 200-летнего юбилея Мирзы Фатали Ахундзаде". На этом фестивале наш театр занял первое место, получив право участия в Международном театральном фестивале тюркских народов в Казани.

За прошедший период Шушинский театр был удостоен премии им Гасанаги Турабова, почетного диплома фестиваля "Национальная классика" Союза театральных деятелей Азербайджана.

- Вот уже полтора года как нашей тоске, длившейся почти 30 лет, положен конец. Вы с театральной труппой побывали в родном городе?

- Почти тридцать лет мы жили с тоской по Шуше. Оккупация наших земель нанесла большой удар нашей культуре и искусству. Это были тяжелые времена. Возникала мысль свернуть деятельность театра и возобновить ее после освобождения города Шуша. Но благодаря хорошим людям мы смогли сохранить театр.

Наш первый визит в Шушу состоялся в рамках фестиваля "Xарыбюльбюль". Мы с 13 нашими театральными деятелями присутствовали на фестивале в качестве гостей. Чувства, которые я испытал тогда, не передать словами. Я дал себе слово, что, едва ступив на родную шушинскую землю, прильну к стенам крепости и исполню "Сенсиз" Узеир бека.

Эта поездка была особенной для нас. Враг разрушил здание театра, на его месте был разбит парк. Были пробиты бюсты Узеир бека и Бюльбюля. Враг хотел уничтожить нашу историю, наше культурное наследие, но ему это не удалось.

Мой дом в Шуше уцелел. Это - просторный особняк, в котором я прожил год и 8 месяцев. После оккупации он не был разрушен потому, что армяне устроили на втором этаже военный комиссариат, а на первом жил священник.

До тех пор, пока для нашего театра не будет построено новое здание, я готов отдать в распоряжение театра свой особняк.

- Каким будет первый спектакль Шушинского Государственного музыкально-драматического театра в освобожденной Шуше?

- Мы представим спектакль, который был показан на сцене театра во время открытия после последней реставрации. Это была оперетта Узеир бека "Аршин мал алан". Мы с нашей труппой решили, что сыграем этот спектакль на камнях после освобождения города Шуша и нашего туда возвращения, независимо от погодных условий. Это наша мечта.

- Расскажите о предстоящих планах после того, как театр переберется в Шушу?

-В настоящее время в театре задействовано около 30 актеров, один из которых -народный артист, 5 - заслуженные артисты. Идут репетиции нового спектакля, приуроченного к "Году города Шуша". Мы обновляем репертуар, работаем над постановками в духе победы Должен сказать, что наши спектакли всегда пользовались благосклонностью зрителей.

Надеемся, мы поставим первый спектакль "Аршин мал алан". Художественный руководитель театра "Сехне" Хагани Алиев написал историческую драму "Панахали хан". Я собираюсь представить спектакль по этому произведению. Также планируется оперная постановка. Мы продолжаем творческие поиски...

- Спасибо за интересное интервью.