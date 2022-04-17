https://news.day.az/culture/1454018.html В Баку состоится вечер, посвященный 80-летию Муслима Магомаева
В Баку состоится вечер, посвященный 80-летию Муслима Магомаева
29 октября во Дворце имени Гейдара Алиева в рамках проекта "Вечная жизнь" состоится вечер, посвященный 80-летию всемирно известного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.
Как сообщили Day.Az во Дворце, незабываемые песни Муслима Магомаева прозвучат в исполнении всемирно известных деятелей искусства.
Билеты на концерт можно приобрести на сайте iTicket.az и в городских кассах.
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