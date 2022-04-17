В Баку состоится вечер, посвященный 80-летию Муслима Магомаева

29 октября во Дворце имени Гейдара Алиева в рамках проекта "Вечная жизнь" состоится вечер, посвященный 80-летию всемирно известного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Как сообщили Day.Az во Дворце, незабываемые песни Муслима Магомаева прозвучат в исполнении всемирно известных деятелей искусства.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте iTicket.az и в городских кассах.