https://news.day.az/culture/1454141.html В Баку пройдет творческий вечер Агиля Меликова
В Баку пройдет творческий вечер Агиля Меликова
Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 18 мая пройдет творческий вечер известного ханенде, заслуженного деятеля искусств Агиля Меликова, сообщили Day.Az в пресс-службе Дворца.
На вечере в сопровождении инструментального ансамбля "Бута" выступят народные артисты Мансум Ибрагимов, Айгюн Байрамова, Забит Набизаде, Назакят Теймурова, Эйюб Ягубов, заслуженные артисты Фируз Сахавет, Айгюн Бейлер, Тейяр Байрамов, Гюлистан Алиева, Нурлан Новрасли, заслуженный учитель Газанфар Аббасов, исполнители Гусейн Меликов, Вафа Везирова, Мамед Наджафов и Вугар Алиев.
Концертная программа станет большим подарком для поклонников мугамного искусства.
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