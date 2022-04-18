Великолепная "Кармен" в Театре оперы и балета

Руководство Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета продолжает успешно проводить политику по привлечению зарубежных грандов оперного и балетного искусства к деятельности театра. Эта работа рассматривается руководством театра как одно из приоритетных направлений в творческой деятельности, так как эффективно влияет на профессиональный уровень и качество спектаклей, привлекает большую зрительскую аудиторию и, несомненно, является своеобразным мастер-классом как для молодых артистов театра, так и для обучающихся в музыкальных учебных заведениях города студентов.

Особо следует отметить, что принимающие участие в спектаклях театра приглашенные звезды всегда высоко отзываются о профессиональном уровне театра и что немаловажно, уезжая в свои страны, в средствах массовых информаций дают высокую оценку нашей национальной культуре, Театру оперы и балета, и тепло отзываются о зрителях и о городе.

Все это, несомненно, является эффективной пропагандой нашей национальной культуры и, в частности, деятельности Азербайджанского театра оперы и балета за рубежом.

В рамках этой деятельности на ведение спектакля "Кармен" Ж.Бизе, состоявшемся 16 апреля, руководство Театра пригласило известного дирижера - народного артиста Республики Беларусь, профессора, главного дирижера Одесского Театра оперы и балета Вячеслава Волича.

Спектакль прошел при полном аншлаге и с ошеломляющим успехом. Присутствующие зрители тепло и эмоционально встречали артистов, сопровождая исполнение ими арий и дуэтов нескончаемыми аплодисментами и возгласами "браво!". Яркая и вдохновенная игра оркестра и артистов, красивые декорации и костюмы представляли спектакль зрелищным и интересным. В этот день исполнители главных партий, солисты и артисты хора на сцене пели и играли с каким-то особым вдохновением. Блестяще и безупречно исполняли свои партии народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева (партия Кармен), заслуженный артист Азербайджана, солист Академии Ла-Скала Азер Заде (партия Хозе), заслуженные артисты республики Афаг Аббасова (партия Микаэллы), Алиахмед Ибрагимов (партия Ремендадо), Турал Агасиев (партия Данкайро), народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Цуниги), Гюльназ Исмайлова (партия Фраскиты), солисты Талех Яхъяев (партия Эскамилио), Нина Макарова (партия Мерседес), Махир Тагизаде (партия Моралеса).

После спектакля дирижер Вячеслав Волич прокомментировал оперу, сказав следующее: "Мы сегодня провели замечательный спектакль. Я очень доволен профессиональным уровнем солистов и оркестра. Не скрою, принимать участие в творческой деятельности вашего театра считаю для себя высокой честью. Я дирижирую в вашем театре не в первый раз и искренне хочу отметить - работая и общаясь с вашими людьми, получаю всегда огромное удовольствие. В театре очень много талантливой и перспективной молодежи, прекрасная творческая атмосфера и аура. Здесь с творческой и административной точки зрения все четко налажено. И в этом, несомненно, я вижу большую заслугу директора театра Акифа Меликова, которого считаю сильным менеджером и большим профессионалом своего дела.

В заключение несколько слов хотел бы сказать о вашем городе. Он фантастически красив и я от увиденного нахожусь просто под неизгладимым впечатлением. Это все усиливает мою любовь и уважение к вашей стране и народу".

И.Велибекова