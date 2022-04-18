https://news.day.az/culture/1454180.html Бахрам Багирзаде сравнил свою встречу с подписчиками с ажиотажем в "Парк Бульваре" - ФОТО - ВИДЕО
Бахрам Багирзаде сравнил свою встречу с подписчиками с ажиотажем в "Парк Бульваре" - ФОТО - ВИДЕО
Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде на своей странице в Facebook поделился публикацией о том, как посетил "Детский фестиваль" в комплексе "Passage 1901".
"Это не "Парк Бульвар", это Детский фестиваль, Passage 1901. Читать надо, читать", - говорится в публикации заслуженного артиста.
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