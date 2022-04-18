Бахрам Багирзаде сравнил свою встречу с подписчиками с ажиотажем в "Парк Бульваре"

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде на своей странице в Facebook поделился публикацией о том, как посетил "Детский фестиваль" в комплексе "Passage 1901".

"Это не "Парк Бульвар", это Детский фестиваль, Passage 1901. Читать надо, читать", - говорится в публикации заслуженного артиста.