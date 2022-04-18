В Баку начали чистить памятники

С памятника известной азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван стартовал новый проект Təmiz heykəl ("Чистый памятник"), реализуемый министерством культуры совместно с ООО Bakı Abadlıq Xidməti ("Бакинская служба благоустройства") и Фондом молодежи Азербайджана при участии специалистов в данной области, передает Day.Az.

Проект проводится в связи с Международным днем памятников и исторических мест. Его маршрут пролегает от памятника Хуршидбану Натаван к памятникам Низами Гянджеви, Мирзе Алекперу Сабиру, Юсифу Мамедалиеву, Независимости, Гаджи Зейналабдину Тагиеву и Мирзе Фатали Ахундзаде.

В рамках проекта предусмотрены: регулярный контроль за эстетическим видом памятников, бюстов, барельефов, установленных в столице Азербайджана, их очистка от загрязнения, вызванного природным и человеческим фактором.

На мероприятии выступили заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева, автор памятника Хуршидбану Натаван - скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов.

Было отмечено, что цель проекта Təmiz heykəl - поддержание в хорошем состоянии памятников, бюстов и барельефов гениальных личностей Азербайджана, а также глубокое уважение к нашему национально-культурному наследию и историческому прошлому.