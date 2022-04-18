Подготовлен каталог памятников города Шуша

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана подготовила каталог памятников города Шуша и электронную карту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли на открытии форума, посвящённого Международному дню памятников и исторических мест, который проходит в Баку.

"Подготовлена электронная карта памятников города Шуша, Учитывая значимость памятников города Шуша, также установлены информационные таблички", - сказал он.

Азад Джафарли также отметил, что вчера вице-президент Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Зейнеп Гюль Унал посетила город Агдам. В ходе визита она ознакомилась с разрушениями, совершенными армянскими оккупантами.

Отметим, что сегодня в Международном центре мугама в Баку начал работу форум, посвящённый Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Форум организован Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным комитетом ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).