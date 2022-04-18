Оккупанты полностью разрушили такой прекрасный город, как Агдам, его памятники, архитектурные здания.

Об этом сказал председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде на открытии форума, посвящённого Международному дню памятников и исторических мест, проходящему в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Нам предстоит большая работа, она требует много времени, сил, вложений. Оккупанты на протяжении 30 лет разрушали эту землю. Мы восстановим освобожденные от оккупации земли. Мы шаг за шагом будем восстанавливать освобожденные территории, памятники, архитектурные здания", - сказал председатель правления Союза архитекторов Азербайджана.

Отметим, что сегодня в Международном центре мугама в Баку начал работу форум, посвящённый Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Форум организован Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным комитетом ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).