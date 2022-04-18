Вице-президент ИКОМОС поприветствовала создание в Азербайджане Национального комитета данной организации
Вице-президент Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Зейнеп Гюль Унал поприветствовала создание в Азербайджане Национального комитета ИКОМОС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Зейнеп Гюль Унал сказала об этом на открытии форума, посвящённого Международному дню памятников и исторических мест, который проходит в Баку.
Подробно рассказав о деятельности ИКОМОС, она пожелала больших успехов в работе Азербайджанскому национальному комитету ИКОМОС.
Было подчеркнуто, что ИКОМОС - международная организация, деятельность которой посвящена сохранению и охране культурно-исторических мест по всему миру.
Отметим, что сегодня в Международном центре мугама в Баку начал работу форум, посвящённый Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.
Форум организован Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным комитетом ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).
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