Вице-президент ИКОМОС поприветствовала создание в Азербайджане Национального комитета данной организации

Вице-президент Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Зейнеп Гюль Унал поприветствовала создание в Азербайджане Национального комитета ИКОМОС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Зейнеп Гюль Унал сказала об этом на открытии форума, посвящённого Международному дню памятников и исторических мест, который проходит в Баку.

Подробно рассказав о деятельности ИКОМОС, она пожелала больших успехов в работе Азербайджанскому национальному комитету ИКОМОС.

Было подчеркнуто, что ИКОМОС - международная организация, деятельность которой посвящена сохранению и охране культурно-исторических мест по всему миру.

Отметим, что сегодня в Международном центре мугама в Баку начал работу форум, посвящённый Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Форум организован Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным комитетом ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).