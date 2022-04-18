Карабах – это Азербайджан! Большой концерт в Международном центре мугама

В Баку состоялась концертная программа "Qarabağ Azərbaycandır!" (Карабах - это Азербайджан!), организованная Международным центром мугама, Агентством государственной поддержки НПО Азербайджана и Фондом Хана Шушинского, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи. Вечер был посвящен "Году города Шуша". В этом году широко отмечается 270-летие города Шуша.

В рамках проекта состоялась презентация коллекции под названием "Харыбюльбюль в расцветающем Карабахе" художника-модельера, доцента Государственного университета культуры и искусств, заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой. Наряды гармонично дополнили шелковые платки - восстановленная версия карабахских кялагаи.

На фоне коллекции выступили танцоры Бакинской хореографической академии, представив номера "Cəngi", "Uzundərə" и "Yallı".

Концертная программа началась с видеозаписи исполнения "Şuşanın dağları" легендарным ханенде, народным артистом Ханом Шушинским.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева рассказала о плодотворной деятельности государства по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, реализации значимых проектов. Зрителям был представлен видеоматериал о 10-летней деятельности Фонда Хана Шушинского в области пропаганды мугамного и национального искусства.

В концертной программе выступили солисты Международного центра мугама, были представлены композиции мугама и ашугского искусства, классические и инструментальные произведения. В сопровождении ансамбля под управлением тариста Рашада Ибрагимова выступили народные артисты Нураддин Мехтиханлы, Анвер Садыхов, заслуженные артисты Сабухи Ибаев, Эхтирам Гусейнов, Тайяр Байрамов, Севиндж Сарыева, Илаха Эфендиева, Зульфия Садыгова, Илькин Ахмедов, Анар Шушалы, заслуженный деятель культуры Ашуг Самира, исполнители Миралам Мираламов, Арзу Алиева, Камиля Набиева, Анар Гулиев, Ашуг Али и другие.

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