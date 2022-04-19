Алекбер Алиев отметил юбилей на сцене Академического музыкального театра

Популярный актер театра и кино, заслуженный артист Алекбер Алиев отметил 65-летие главной ролью Марджана в оперетте великого Узеира Гаджибейли "Муж и жена" на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Cпектакль "Муж и жена" поставлен по произведению великого композитора, драматурга, основоположника национального профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли. Это первая музыкальная комедия в трех действиях композитора, первый образец подобного жанра не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Либретто произведения также написано Узеиром Гаджибейли. Премьера оперетты состоялась 24 мая (6 июня) 1910 года в Баку. "Муж и жена" открыла музыкальную трилогию Узеира Гаджибейли, в которую вошли также музыкальные комедии "Не та, так эта", "Аршин мал алан".

В сюжете последовательно и динамично раскрывается семейно-бытовая тема, протест против угнетенного положения в семье и обществе женщины. Идея произведения заключается в раскрытии морального превосходства умной и предприимчивой жены (Миннат ханум) над разорившимся и опустившимся мужем (Марджан беком). Автор с симпатией раскрывает образы честных и порядочных слуг, ставших советниками и союзниками Миннат ханум. Музыкальные мотивы наиболее ярко раскрывают героев и образы произведения. После домашних перипетий муж и жена вновь играют свадьбу...

Зрители овациями встретили выступления артистов, особо наградив цветами и продолжительными аплодисментами Алекбера Алиева.

В спектакле также сыграли народная артистка Фатма Махмудова, заслуженная артистка Нахида Оруджова, актеры Мойле Мирзалиев, Расмия Нурмамедова, Эльхан Исмайлов, Гусейн Алили, Алимамед Новрузов, Руслан Мурсалов, Фарид Рзаев, Нигяр Гараева и другие.

Алекбер Алиев родился 15 апреля 1957 года в Сумгайыте. Выпускник факультета актера музыкального театра Азербайджанского государственного института искусств (ныне Государственный университет культуры и искусств). По окончании, с 1980 года является актером Государственного театра музыкальной комедии (ныне Азербайджанский государственный академический музыкальный театр). Является лауреатом национальных и международных премий.